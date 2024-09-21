Türk Şirketten Kırgızistan'a 300 Milyon Dolar Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Şirketten Kırgızistan'a 300 Milyon Dolar Yatırım

Geniş Video İzle

Türk şirket OJSC Orta Asya Yatırım Holding, Kırgızistan'ın Bişkek kentinde 300 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzaladı. Proje, 250 MW'ın üzerinde kapasiteye sahip doğalgaz kombine çevrim enerji santralinin inşasını ve işletmesini kapsıyor.

21.09.2024 11:19  Güncelleme: 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Türk şirketten Kırgızistan'da 300 milyon dolarlık yatırım

BİŞKEK - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk şirket OJSC Orta Asya Yatırım Holding ile Bişkek Belediye Başkanlığı arasında enerji sektörüne ilişkin yatırım anlaşması imzalandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Belediye Başkanı Aibek Dzhunushaliev ve Orta Asya Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sur'un katılımıyla yatırım anlaşması imzalandı. Projede hedef, Bişkek'teki İkinci Santral'de 250 MW'ın üzerinde kapasiteye sahip doğalgaz kombine çevrim enerji santralinin Kırgızistan Devleti hazinesinin satın alma ve ödeme garantisi ile inşası ve BOT modeliyle 15 yıllık işletmesini kapsayacak şekilde gerçekleşecek. Yatırım anlaşmasının tutarının ise 300 milyon dolar olacağı öğrenildi.

Orta Asya Yatırım Holding şirketi, masrafları kendisine ait olmak üzere Ala-Archa trafo merkezine elektrik hattı inşa etmeyi ve sıcak su temini ve ısıtmayı Bişkek'in merkezi sistemine bağlamak için 10 kilometre uzunluğunda sıcak su boru hattı döşemeyi taahhüt ediyor. Böylelikle doğal gazdan hem elektrik hem de sıcak su üretilecek.

Türk Şirketten Kırgızistan\'a 300 Milyon Dolar Yatırım
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kırgızistan, Orta Asya, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Şirketten Kırgızistan'a 300 Milyon Dolar Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
07:49 Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat’a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı
04:47 Metin Arolat’ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı
15:15 Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi
15:13 Kamala Harris’ten silah açıklaması: ’Eğer evime biri girerse vurulur’ Kamala Harris'ten silah açıklaması: 'Eğer evime biri girerse vurulur'
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:59 Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor
14:52 İsrail’in Lübnan’da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
14:30 Yokluğun gözü kör olsun ’’Ne istiyorsun’’ diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti Yokluğun gözü kör olsun! ''Ne istiyorsun?'' diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti
14:23 Bir bu şarlatan eksikti Cenneti tanımlarken yaptığı “Huri“ hesabına bakın Bir bu şarlatan eksikti! Cenneti tanımlarken yaptığı "Huri" hesabına bakın
14:22 Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı
14:19 Lübnan’ı yakan siber saldırılarla ilgili çarpıcı gerçek Operasyon en az 15 yıldır planlanıyormuş Lübnan'ı yakan siber saldırılarla ilgili çarpıcı gerçek! Operasyon en az 15 yıldır planlanıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 12:33:32. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Şirketten Kırgızistan'a 300 Milyon Dolar Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement