Türk Şirketten Kırgızistan\'a 300 Milyon Dolar Yatırım

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Yüz binlerce hektarlık alan kül oldu! Ülke tarihinin en büyük yangını

- Türk şirketten Kırgızistan'da 300 milyon dolarlık yatırım

BİŞKEK - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk şirket OJSC Orta Asya Yatırım Holding ile Bişkek Belediye Başkanlığı arasında enerji sektörüne ilişkin yatırım anlaşması imzalandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Belediye Başkanı Aibek Dzhunushaliev ve Orta Asya Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sur'un katılımıyla yatırım anlaşması imzalandı. Projede hedef, Bişkek'teki İkinci Santral'de 250 MW'ın üzerinde kapasiteye sahip doğalgaz kombine çevrim enerji santralinin Kırgızistan Devleti hazinesinin satın alma ve ödeme garantisi ile inşası ve BOT modeliyle 15 yıllık işletmesini kapsayacak şekilde gerçekleşecek. Yatırım anlaşmasının tutarının ise 300 milyon dolar olacağı öğrenildi.

Orta Asya Yatırım Holding şirketi, masrafları kendisine ait olmak üzere Ala-Archa trafo merkezine elektrik hattı inşa etmeyi ve sıcak su temini ve ısıtmayı Bişkek'in merkezi sistemine bağlamak için 10 kilometre uzunluğunda sıcak su boru hattı döşemeyi taahhüt ediyor. Böylelikle doğal gazdan hem elektrik hem de sıcak su üretilecek.