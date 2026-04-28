Türk su ürünleri ihracatı 2026 ilk çeyrekte 552 milyon dolar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk su ürünleri ihracatı 2026 ilk çeyrekte 552 milyon dolar

28.04.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, tüm kategorilerde ihracat artışı sağlandığını, levrek ve çipurada Ege Bölgesi'nin payının yüzde 90 ve yüzde 84'e ulaştığını açıkladı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, Türk su ürünleri sektörünün Levrek, Çipura, Türk Somonu, Orkinos, Alabalık, Kaya Levreği ve Diğer Su Ürünleri kategorilerinin tamamında ihracat artışı sağladığını belirtti. Levrek ihracatı yüzde 29 artışla 185 milyon dolarla liderliğini korurken, çipura yüzde 18 artışla 140 milyon dolara, Türk somonu yüzde 8 artışla 91 milyon dolara, orkinos yüzde 155 artışla 47 milyon dolara yükseldi. Alabalık 29,3 milyon dolar, kaya levreği 7 milyon dolar, diğer su ürünleri ise 52 milyon dolar ihracat geliri sağladı.

2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin 552 milyon dolarlık su ürünleri ihracatının 370 milyon dolarını Ege Bölgesi'ndeki ihracatçılar gerçekleştirdi. Egeli ihracatçıların payı yüzde 67 olurken, levrek ihracatında yüzde 90, çipurada yüzde 84'e ulaştı. 21-23 Nisan 2026'da Barcelona'daki Seafood Expo Global fuarında Türk su ürünleri tanıtıldı. Turkish Seafood Turquality Projesi kapsamında düzenlenen tadım etkinliğinde ünlü şefler Francesco Mattana ve Thomas Straker, Türk balıklarıyla özel menüler hazırladı.

İhracatta ilk sırayı 88 milyon dolarla Rusya alırken, İtalya 72 milyon dolarla ikinci, Hollanda 57 milyon dolarla üçüncü oldu. Yunanistan'a ihracat yüzde 30 artışla 56,4 milyon dolara, Japonya'ya ise yüzde 151 artışla 33,7 milyon dolara çıktı. ABD 32 milyon dolar, Almanya 19 milyon dolar, İspanya 13 milyon dolar, Güney Kore 11,5 milyon dolar talep etti. Su ürünleri ihraç edilen ülke sayısı 72'ye ulaştı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İhracat, Güncel, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk su ürünleri ihracatı 2026 ilk çeyrekte 552 milyon dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samed Ağırbaş, Korea Times’a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz Samed Ağırbaş, Korea Times'a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Bu proje Hürmüz krizini çözer mi Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?
Kadınlar derbisinde inanılmaz son Galatasaray, Fenerbahçe’yi geriden gelip yendi Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

11:43
Ülke gündeminde 1. sırada Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi
Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
11:18
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
09:19
Celal Karatüre’nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı. 28.04.2026 12:10:04.
SON DAKİKA: Türk su ürünleri ihracatı 2026 ilk çeyrekte 552 milyon dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.