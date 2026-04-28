Türk su ürünleri ihracatı 2026 ilk çeyrekte 552 milyon dolar

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, Türk su ürünleri sektörünün Levrek, Çipura, Türk Somonu, Orkinos, Alabalık, Kaya Levreği ve Diğer Su Ürünleri kategorilerinin tamamında ihracat artışı sağladığını belirtti. Levrek ihracatı yüzde 29 artışla 185 milyon dolarla liderliğini korurken, çipura yüzde 18 artışla 140 milyon dolara, Türk somonu yüzde 8 artışla 91 milyon dolara, orkinos yüzde 155 artışla 47 milyon dolara yükseldi. Alabalık 29,3 milyon dolar, kaya levreği 7 milyon dolar, diğer su ürünleri ise 52 milyon dolar ihracat geliri sağladı.

2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin 552 milyon dolarlık su ürünleri ihracatının 370 milyon dolarını Ege Bölgesi'ndeki ihracatçılar gerçekleştirdi. Egeli ihracatçıların payı yüzde 67 olurken, levrek ihracatında yüzde 90, çipurada yüzde 84'e ulaştı. 21-23 Nisan 2026'da Barcelona'daki Seafood Expo Global fuarında Türk su ürünleri tanıtıldı. Turkish Seafood Turquality Projesi kapsamında düzenlenen tadım etkinliğinde ünlü şefler Francesco Mattana ve Thomas Straker, Türk balıklarıyla özel menüler hazırladı.

İhracatta ilk sırayı 88 milyon dolarla Rusya alırken, İtalya 72 milyon dolarla ikinci, Hollanda 57 milyon dolarla üçüncü oldu. Yunanistan'a ihracat yüzde 30 artışla 56,4 milyon dolara, Japonya'ya ise yüzde 151 artışla 33,7 milyon dolara çıktı. ABD 32 milyon dolar, Almanya 19 milyon dolar, İspanya 13 milyon dolar, Güney Kore 11,5 milyon dolar talep etti. Su ürünleri ihraç edilen ülke sayısı 72'ye ulaştı.