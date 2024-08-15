Türk Tabipleri Birliği: Maymun Çiçeği salgınıyla ilgili önlemler yetersiz - Son Dakika
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Türk Tabipleri Birliği: Maymun Çiçeği salgınıyla ilgili önlemler yetersiz

Türk Tabipleri Birliği, Maymun Çiçeği salgınıyla ilgili yapılan açıklamada, sağlık otoritelerinin yeterli önlemleri almadığını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan etmesinin ardından TTB, konuyu yakından takip edeceklerini ve kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

15.08.2024 14:48
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(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nden (TBB), Maymun çiçeği salgınına ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemiz sağlık otoriteleri hastalıkla ilgili gerekli izlem ve önleme çalışmalarını gerçekleştirmemiş durumda. Bu nedenle sorunun boyutları konusunda yeterli bilgiden mahrumuz" denildi.

TBB, Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel boyutta acil durum ilan etmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Maymun Çiçeği (Mpox) ile ilgili verileri ve çalışmaları yakınen takip edeceklerini ve konuya ilişkin kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirecekleri belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maymun Çiçeği (Mpox) hastalığı ile ilgili bir gün önce Afrika Hastalık Önleme Merkezleri tarafından, dün itibariyle de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yeniden 'Uluslararası Önemde Halk Sağlığı Acil Durumu-UHSAD' ilan edildi.

Afrika'dan başlayarak dünya geneline yayılan vakalar nedeniyle Temmuz 2022'de DSÖ tarafından UHSAD ilan edilmiş, daha sonra olguların azalması ve hastalığın klinik seyrinde değişiklik olmaması gerekçesiyle Mayıs 2023'te UHSAD uyarısı kaldırılmıştı. UHSAD olmasa da aradan geçen süre içinde olgular özellikle Afrika'da artmaya devam etti. Virüsün daha bulaşıcı ve nispeten ağır hastalık yapan bir alt tipi (Clade1b) yaygınlık kazanarak Afrika'da çocuklar başta olmak üzere çok sayıda kişide hastalık yapmaya başladı.

Uluslararası sağlık otoriteleri, Afrika'da tanı ve takip olanaklarının sınırlılığı nedeniyle tanı alan vakaların gerçekte olanların çok az bir kısmını oluşturduğu, hastalığın çok daha yaygın olduğu endişesi taşıyor. Yeni UHSAD ilanı ile paylaşılan bilgilerden gördüğümüz gibi, gerek dünya gerekse ülkemiz sağlık otoriteleri hastalıkla ilgili gerekli izlem ve önleme çalışmalarını gerçekleştirmemiş durumda. Bu nedenle sorunun boyutları konusunda yeterli bilgiden mahrumuz.

TTB olarak mevcut bilimsel verileri özetleyen kapsamlı bilgi notunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte Mpox ile ilgili verileri, çalışmaları yakın takip ederek kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşları, Mpox salgını ile ilgili gerekli izlem ve önleme çalışmalarını yapmaya, tanı olanaklarını geliştirmeye, elde ettikleri bulguları hızlı ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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