Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel Hayatını Kaybetti

Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 85 yaşında hayata veda etti. İlgürel için Balıkesir Zağanos Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

25.08.2024 11:49
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Türk Tarih Kurumu (TTK) Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 85 yaşında hayata veda etti.

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü kurucusu İlgürel için Balıkesir Zağanos Paşa Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak. İlgürel'in cenazesi daha sonra toprağa verilecek.

TTK'nin İlgürel'in vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Kurumumuzun Şeref Üyelerinden Prof. Dr. Mücteba İlgürel'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Osmanlı tarihine adanmış bir ömür

Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 9 Eylül 1939'da Balıkesir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde eğitim gören İlgürel, 1965'te üniversitede asistan olarak çalışmaya başladı.

1970'te doktora tezini tamamlayan İlgürel, 1976'da Abaza Hasan Paşa İsyanı başlıklı teziyle doçent oldu.

1982'de profesörlüğe yükselen İlgürel, aynı yıl açılan Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne kurucu bölüm başkanı oldu. Pek çok kıymetli tarihçinin yetişmesinde katkısı olan İlgürel, 50'ye yakın yüksek lisans ve doktora tezinde danışmanlık yaptı, birçok makale ve bildiri kaleme aldı.

Kaynak: AA

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