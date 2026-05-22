Türk Telekom'da Ücretlere Yüzde 24 Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Telekom'da Ücretlere Yüzde 24 Artış

22.05.2026 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom ve Haber-İş Sendikası toplu iş sözleşmesiyle ücretlere %24 artış sağladı.

Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Telekom arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, çalışanların ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 24 artış yapıldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Telekomünikasyon AŞ arasında 5 Şubat'ta başlayan 2026-2028 dönemi 16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, bugün yapılan son toplantıda anlaşmayla sonuçlandı.

İmzalanan sözleşme, 1 Mart 2026 - 29 Şubat 2028 tarihleri arasında geçerli olacak.

Sözleşmeyle, çalışanların ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 24 artış yapıldı. 1 Eylül itibarıyla ise çalışanların ücretlerine yüzde 8 ek artış yapılacak.

Böylece 2026 yılı için yıllık ücretlerdeki kümülatif artış oranı (enflasyon etkisi hariç) yüzde 33,92 seviyesine ulaşacak.

Toplu iş sözleşmesi kapsamında yemek bedeli 400 liradan 550 liraya, giyecek yardımı 5 bin 500 liradan 9 bin liraya yükseltildi.

Evlenme yardımı 19 bin liradan 30 bin liraya, doğum yardımı 19 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.

Her bir bayram için ayrı ayrı ödenen brüt 13 bin lira tutarındaki bayram yardımı, yüzde 37,50 artırılarak, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi ödenmek üzere 17 bin 875 lira olarak güncellendi.

Açıklamada, imzalanan sözleşmenin çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını güçlendiren önemli kazanımlar içerdiği belirtilerek, müzakere sürecine katkı sunan taraflara teşekkür edildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Telekom'da Ücretlere Yüzde 24 Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

22:47
Konyaspor’u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası’nın sahibi oldu
Konyaspor'u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:55
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
21:30
Gazeteci Sinan Burhan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
21:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nu görevden aldı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 23:06:33. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Telekom'da Ücretlere Yüzde 24 Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.