Türk Telekom İş Ortakları Toplantısı'nda 5G Vizyonu ve Başarı Hedefleri Paylaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu'nun katılımıyla, Türk Telekom CEO'su Şahin'in ev sahipliğinde Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde 'Gelecek Seninle Değerli' temasıyla 'Türk Telekom İş Ortakları Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, şirketin 81 ildeki iş ortakları ve teknoloji ekosisteminin önde gelen markaları bir araya gelerek, 'Herkes için 5G' vizyonu kapsamında 5G çağına yönelik hedefleri ve Türkiye'nin yarınını şekillendirecek stratejik yol haritası paylaşıldı.

Şahin, konuşmasında Türk Telekom'un 185 yıllık bir çınar olduğunu belirterek, 2025'in 'başarı yılı' olduğunu ve mobilde tarihi bir rekora imza atarak Türkiye'nin en çok mobil abonesine sahip ikinci operatörü konumuna geldiklerini ifade etti. 1 Nisan itibarıyla 'Herkes için 5G'yi 81 ile ulaştırdıklarını, fiber istasyon oranını yüzde 61'e çıkararak dünya standartlarının üzerine taşıdıklarını vurguladı. 5G döneminde Cumhurbaşkanı'nın yerlilik vizyonunu pusula olarak aldıklarını belirten Şahin, mobilde oyun kurucu aktör olmaya devam edeceklerini ve en kapsayıcı mobil deneyimini sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Şahin ayrıca, fiber hane kapsamının 34 milyonun, mobil abone sayısının ise 32 milyonun üzerinde olduğuna dikkat çekerek, bu başarının altında özveriyle çalışan bir ekibin emeğinin yattığını kaydetti. Mobil pazarda sıralamayı değiştirdiklerini ve oyun kurucu konumlarını güçlendirdiklerini belirtti, dijital servisler ve cihaz kampanyalarıyla fırsatlar sunduklarını ifade etti. Son 20 yılda 23 milyar doların üzerinde yatırım yaptıklarını, imtiyaz hakkının yenilenmesiyle önümüzdeki 25 yılda 20 milyar dolar daha katkı sağlayacaklarını ve 5G ihalesiyle 1 milyar doların üzerinde ekonomik katkı sunacaklarını aktardı.

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Hatipoğlu ise, şirketin teknoloji şirketi olmanın ötesinde ülkenin geleceğine yön veren stratejik bir yapıyı temsil ettiğini söyledi. Fiber altyapıdan mobil iletişime kadar attıkları her adımın Türkiye'nin rekabet kabiliyetini yükselttiğini belirterek, güçlü iletişim altyapısının güçlü ekonominin temeli olduğunu vurguladı. Yerli ve milli duruşlarını öncelik olarak aldıklarını, teknolojide dışa bağımlılığı azaltan ve yerli ekosistemi büyüten bir anlayışla ilerlediklerini ifade etti. 5G'yi stratejik bir kaldıraç olarak gördüklerini ve bu dönüşüme öncülük ettiklerini sözlerine ekledi.