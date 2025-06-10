Türk Ticaret Fuarı Bakü'de Başladı - Son Dakika
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Türk Ticaret Fuarı Bakü'de Başladı

Türk Ticaret Fuarı Bakü\'de Başladı
10.06.2025 14:48
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Azerbaycan'da düzenlenen fuar, Türk devletleri arasında ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "2. Türk Devletleri Ticaret ve Yatırım İşbirliği Forumu ve Fuarı (Türk Ticaret Fuarı)" kapılarını ziyaretçilere açtı.

İlki 7-9 Kasım 2024'te İstanbul'da gerçekleştirilen fuarın ikincisi, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) ve Azerbaycan Ekonomik Reformların Analizi ve İletişimi Merkezinin işbirliğinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Kulüpler Derneği (KOBSKA) ile ROK Expo'nun organizasyonunda Bakü Expo Merkezi'nde düzenleniyor.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kamu kurumlarınca desteklenen fuarla bu ülkeler arasında ticaret, sanayi, yatırım, teknoloji ve hizmet sektörlerindeki işbirliğinin derinleştirilmesi hedefleniyor.

20'den fazla sektörde ürün grupları ve yeni teknolojilerin sergilendiği fuarda ülkelerin yatırım fırsatları, stratejik sektörleri, iş dünyasının karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri, uzman konuşmacıların katılacağı konferanslarda ele alınacak.

Katılımcı firmalar arası ikili görüşmelerle stratejik ortaklıkların kurulması ve ortak Türk markalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

10 ülkenin katılımcı, 20'den fazla ülkenin de ziyaretçi olarak iştirak ettiği fuar, 12 Haziran'a kadar sürecek.

KKTC şirketleri, fuara geniş katılım sağladı

Türk Ticaret Fuarı'nın organizatörü Aygün Aliyeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuar kapsamında Türk devletlerinin ekonomik gücü ve yatırım olanakları, tarım, ticari anlaşmazlıklar ve bunların çözümü, start-up'lar, markalaşma gibi konuların müzakere edileceğini bildirdi.

Aliyeva, "Türk Ticaret Fuarı'nın başlıca amacı, Türk devletleri arasındaki gelişen işbirliği alanlarından özel sektörün de faydalanmasını sağlamaktır. Türk devletleri 20'den fazla sektörde işbirliği yapıyor. Fuarda da 20'den fazla sektörde ürün grupları sergileniyor. Amacımız, Türk devletleri arasındaki ekonomik işbirliğini daha da artırmaktır. Aynı zamanda Türk devletlerinin tanınmayan ürünlerini birbirine tanıtmayı amaçlıyoruz. Bundan sonraki fuarımızı Özbekistan'da, sonra ise KKTC'de gerçekleştireceğiz. KKTC şirketleri, fuara geniş katılım sağladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Azerbaycan, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Tarım, Bakü, Son Dakika

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