Türk Tiyatrosunun Usta İsmine Veda - Son Dakika
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Türk Tiyatrosunun Usta İsmine Veda

06.07.2026 02:06
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81 yaşındaki tiyatrocu Zihni Göktay, hastanede hayatını kaybetti. Türk sahnesinin önemli isimlerinden biriydi.

(İSTANBUL) - Tiyatronun usta ismi Zihni Göktay, rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Maltepe'de huzurevinde kalan tiyatrocu Zihni Göktay akşam saatlerinde rahatsızlanması üzerine Maltepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.  Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Zihni Göktay vefat etti.

İstanbul'da 1945 yılında doğan Zihni Göktay, 1973 yılından bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nın kadrosunda yer aldı. Kariyeri boyunca "Lüküs Hayat", "Kanlı Nigar", "Figaro'nun Düğünü", "On İki Öfkeli Adam", "Cibali Karakolu"ve son olarak "Gidiş Dönüş Moskova (Retro)" gibi birçok oyunda sahneye çıktı.

Sinema ve televizyon izleyicisinin de yakından tanıdığı Göktay; "Tosun Paşa", "Meraklı Köfteci", "Atla Gel Şaban", "Fahriye Abla", "Hababam Sınıfı Merhaba", "Hababam Sınıfı Askerde", "Hababam Sınıfı 3,5", "Çalgı Çengi İkimiz", "Yaşamak Güzel Şey", "Oregon" ve "Ayakçı" gibi filmlerde rol aldı.

Televizyon ekranlarında ise "Kuruntu Ailesi", "Bizimkiler", "Üvey Baba", "Koçum Benim", "Cennet Mahallesi", "Mert ile Gert", "Ah Kalbim", "Yalan Dünya" ve "Ulan İstanbul" gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş kitlelerin beğenisini kazandı.

MAHİR POLAT: "KAVUKLU RUHUNUN EN GÖRKEMLİ İSMİYDİ"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zihni Göktay'ın vefatına ilişkin şunları kaydetti:

"Türk tiyatrosunun asırlık çınarı, geleneksel tiyatromuzun büyük temsilcisi Zihni Göktay hocamızı ne yazık ki kaybettik. Onu tanıyan herkesin Zihni hocamızın insan sıcaklığı ve sevgisi ile nasıl özel bir değer olduğuna şahit olmuştur. Eminönü Halkevi'nden yetişerek tam 53 yıl boyunca İBB Şehir Tiyatroları'nın yaşayan bir anıtı haline gelen ustamız, sahnelerimizdeki tuluat geleneğinin ve kavuklu ruhunun en görkemli ismiydi."

O; sadece üstün yeteneğiyle değil, vatanın her köşesindeki insana sanatı taşıma arzusu, halkın içinden hiç kopmayan mütevazı duruşu ve sahneye olan sarsılmaz sadakatiyle hepimize ilham oldu. Sanata, insana ve tiyatroya duyduğu o eşsiz sevgiyle, ömrünün son anına kadar sahnede dolu dolu, yürekten bir hayat yaşadı.

Türk tiyatrosunun kurucu babası Muhsin Ertuğrul ile bizzat çalışmış, onun yakın arkadaşı ve ekolün dev ismi Vasfi Rıza Zobu'nun tezgahından geçmişti. O, tiyatroyu "insanı insanla, insanca anlatma sanatı" olarak gören o eski, disiplinli ve ahlaki ekolün son neferlerindendi.

Mekanın cennet olsun Zihni hocam. İBB Kültür ve İBB Şehir Tiyatroları Ailesi olarak; bu tarifsiz acıyı derinden hissediyor, kıymetli ailesinin ve tüm sevenlerinin hüznünü yürekten paylaşıyoruz. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz."

Kaynak: ANKA

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