Türk Üniversiteleri İslamabad\'da Tanıtıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Maarif Vakfı, Pakistan'da Türk üniversiteleri için eğitim fuarı düzenledi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türk üniversitelerinin tanıtıldığı eğitim fuarı düzenledi.

İslamabad'da bir otelde yapılan fuara, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Mehmet Toyran, TMV Pakistan Ülke Koordinatörü Harun Küçükaladağlı, çeşitli üniversitelerin rektörleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkiye ve Pakistan milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu konuşma yaptı.

Neziroğlu, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin eşi benzeri olmadığını belirterek, iki ülke arasında tüm alanlardaki işbirliğini güçlendirmek ve kurumsallaştırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Eğitim ve yüksek eğitim alanlarının en öncelikli konular arasında olduğunu ifade eden Neziroğlu, Türkiye ve Pakistan üniversiteleri arasında, öğrencilerin ve akademisyenlerin katılabileceği değişim ile burs programları, ortak araştırmalar ve yayınların bulunduğunu anlattı.

Neziroğlu, bu kapsamda yakın zamanda Pakistan Yüksek Eğitim Komisyonu başkanı ile görüştüğünü, bugün de Türk üniversiteleri direktörleriyle bir araya geleceklerini söyledi.

Türk üniversitelerinin dünya çapında üst sıralarda yer alması ve Türk halkının misafirperver olması nedeniyle öğrenciler için en iyi seçenek olduğunu belirten Neziroğlu, "Türkiye sizin ikinci eviniz." ifadesini kullandı.

Neziroğlu, her yıl yaklaşık 15 bin Pakistanlı öğrencinin tahsil görmek amacıyla yurt dışına gittiğine işaret ederek, Türkiye'nin gidilecek ilk nokta olması gerektiğini dile getirdi.

Fuar kapsamında Türk üniversiteleri, eğitim olanakları, burs imkanları ve akademik programlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Öğrenciler, üniversite temsilcileriyle birebir görüşerek eğitim fırsatları hakkında detaylı bilgi alma imkanı buldu.

Yetkililer, fuarın iki ülke arasındaki eğitim işbirliğini güçlendirmeyi ve Pakistanlı öğrencilerin Türkiye'de eğitim görmelerine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 14:30:52. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.