Türk Üniversiteleri Yeşil Dönüşümde Aktif Rol Alıyor - Son Dakika
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Türk Üniversiteleri Yeşil Dönüşümde Aktif Rol Alıyor

04.06.2026 15:04
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Türk üniversiteleri, enerji verimliliği ve sürdürülebilir tarım projeleriyle çevre ve iklim dönüşümüne katkı sağlıyor.

Türk üniversitelerinde enerji verimliliği, sürdürülebilir tarım, su yönetimi, döngüsel ekonomi gibi çevre, iklim ve yeşil dönüşüm alanlarında çok sayıda proje geliştiriliyor.

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk üniversitelerinde araştırma faaliyetlerinin yanı sıra sürdürülebilir kampüs uygulamaları, öğrenci toplulukları aracılığıyla yürütülen farkındalık çalışmaları ve kamu-özel sektör işbirlikleriyle çevre ve iklim alanındaki dönüşüme katkı sunuluyor.

Çevresel sorunlara bilim temelli çözümler üretmeyi amaçlayan üniversiteler, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına destek oluyor.

Enerji alanında Yıldız Teknik Üniversitesinde atık yönetimi ve karbon azaltımına yönelik uygulamalar yürütülüyor, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde kurulan güneş enerjisi sistemiyle yenilenebilir enerji kullanımı artırılıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen İLATERA Platformu kapsamında temiz enerji ve düşük emisyonlu ulaşım teknolojileri geliştiriliyor, Anadolu Üniversitesinde dijital kitap uygulamasıyla enerji ve su tasarrufu sağlanıyor.

Yaşar Üniversitesinde yağmur suyu hasadı sistemiyle su tasarrufu yapılıyor, İstanbul Üniversitesinde ise Marmara Denizi'nde ekosistem ve müsilaj risklerine yönelik araştırmalar yürütüyor.

Aksaray Üniversitesinde atık sulardaki bor kirliliğinin giderilmesine yönelik projeler geliştiriliyor, sürdürülebilir tarım ve gıda alanında da Boğaziçi Üniversitesinde çay atıklarından çevre dostu tarımsal çözümler üretiliyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde yerli teknolojiyle tarımsal üretimde tohum sınıflandırma süreçleri hızlandırılıyor, Uşak Üniversitesinde hidroponik sistemlerle topraksız tarım uygulamalarına dikkat çekiliyor, Bursa Uludağ Üniversitesinde sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği alanında çalışmalar yürütülüyor.

Giresun Üniversitesi sürdürülebilir tarım uygulamalarına, Karabük Üniversitesi sürdürülebilir gastronomi ve yerel gıda kültürünün korunmasına yönelik araştırmalar yapıyor.

Yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi alanında Kocaeli Üniversitesi, limanlarda dijital ve yeşil dönüşüm olgunluk modeli geliştiriyor, Maltepe Üniversitesi ise sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi üzerine çalışmalar yürütüyor.

Çağ Üniversitesi, endüstriyel atıkların geri kazanımına yönelik projeler, Pamukkale Üniversitesi de tekstil atıklarının geri dönüşümü ve yapay zeka destekli çevresel süreç optimizasyonu çalışmaları geliştiriyor. İstanbul Okan Üniversitesi, kompost ve gıda atığı yönetimiyle döngüsel ekonomi uygulamalarını destekliyor.

Eğitim, farkındalık ve çevresel yönetim alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi iklim eğitimleriyle sürdürülebilirlik farkındalığı oluşturuyor, Ankara Üniversitesi çevresel sürdürülebilirlik ve doğal kaynakların korunmasına yönelik akademik çalışmalar yürütüyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor, Atatürk Üniversitesi, enerji verimliliği ve çevre yönetimi alanında projeler geliştiriyor.

İskenderun Teknik Üniversitesi iklim değişikliği ve çevre yönetimi konularında bilimsel çalışmalar, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ise doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı üzerine araştırmalar yürütüyor.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Enerji, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Üniversiteleri Yeşil Dönüşümde Aktif Rol Alıyor - Son Dakika

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