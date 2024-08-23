Türk vatandaşı Yeşim Oruç, BM Moldova Yerleşik Koordinatörü olarak atandı - Son Dakika
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Türk vatandaşı Yeşim Oruç, BM Moldova Yerleşik Koordinatörü olarak atandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Türk vatandaşı Yeşim Oruç'un BM Moldova Yerleşik Koordinatörü olarak atandığını duyurdu. Oruç'un kalkınma alanında 25 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır.

23.08.2024 07:16
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Türk vatandaşı Yeşim Oruç'un BM Moldova Yerleşik Koordinatörü olarak atandığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Dujarric, söz konusu atamayı, "Yeni bir yerleşik koordinatörümüz var ve o da Moldova'da yeni yerleşik koordinatör olarak görevine başlayan Türkiye'den Yeşim Oruç." sözleriyle duyurdu.

Oruç'un kalkınma alanında "25 yılı aşkın deneyimi bulunduğunu" belirten Dujarric, daha önce " Guyana'da Yerleşik Koordinatör, Washington'da BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısı, Arnavutluk'ta UNDP Ülke Müdürü, Romanya'da UNDP Yerleşik Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı" bilgilerini paylaştı.

Dujarric, Oruç'un yeni görevinin bugün başladığını belirtti.

Yeşim Oruç'un, Kahire Amerikan Üniversitesi'nden Orta Doğu Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi ve Yale Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi alanında lisans derecesi bulunmaktadır.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk vatandaşı Yeşim Oruç, BM Moldova Yerleşik Koordinatörü olarak atandı - Son Dakika

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