Türk ve ABD Genelkurmay Başkanları Görüştü

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr. ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Türk Sillahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr. ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.
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