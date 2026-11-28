Türkiye ve Almanya'dan yenilikçi teknoloji girişimleri, Avrupa pazarında yeni işbirlikleri kurmak ve yatırımcılarla buluşmak amacıyla Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) tarafından Berlin'de düzenlenen "Start-up TalkX 2026" etkinliğinde bir araya geldi.

Engelnest'te gerçekleştirilen etkinlikte, farklı teknoloji ağlarından seçilen girişimler, iş fikirlerini ve geliştirdikleri çözümleri yatırımcılara, yerleşik şirketlere ve girişimcilik ekosisteminin paydaşlarına İngilizce sunumlarla tanıttı.

Etkinlikte, Teknopark Kocaeli yönlendirmesiyle VOİSER Teknoloji, İTÜ ARI Teknokent aracılığıyla ProSicht, Alman Enerji Ajansı (Dena) ağı üzerinden Kodnyx ve Perfacct, TD-IHK ağı üzerinden ise Onyven yer aldı. Etkinliğe Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) işbirliği ortağı olarak destek verirken, Dena, İTÜ ARI Teknokent ve Teknopark Kocaeli ağ partneri olarak katkı sağladı.

"Türkiye bilişim ve yapay zeka alanında çok güçlü geliyor"

TD-IHK Genel Sekreteri Okan Özoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç girişimcileri desteklemek ve iki ülke arasındaki iş ağını büyütmek amacıyla bu toplantıları düzenlediklerini belirtti.

Yeni dönemde sanayinin ötesinde bilişim ve yapay zeka sektörlerinin ön planda olduğuna dikkati çeken Özoğlu, şunları kaydetti:

"Gençleri yanımıza alıp, onların enerjisiyle bu işe daha ilgili bir şekilde devam edelim istiyoruz. Biliyorsunuz artık yeni dönemde sanayinin ötesinde bilişim sektörü, gençler ön planda. Özellikle bilişim, yapay zeka gündemimizin, dijitalleşmenin en önemli unsurlarından bir tanesi haline geldi. Bu çerçevede bizler gençleri de kadromuza, üyelerimiz arasına alarak yeni bir farkındalık yaratmak istedik. 2023'te başladık bu işe ve Start-up TalkX diye bir program yaptık. Türkiye'den ve Almanya'dan gelen yatırımcılar, start-up'lara yatırım yapacak yatırımcılar ve bu işle ilgilenen tüm firma temsilcilerinin yer aldığı bu tip toplantılarla gençleri bir araya getirip buradan güzel ve önemli firmaların çıkması için bir yol açmaya çalışıyoruz."

Girişimler arasından unicorn (milyar dolar değerlemeye ulaşan girişim) çıkıp çıkmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özoğlu, "Trendyol bunlardan bir tanesi baktığınız zaman, o da bizim üyemiz, halihazırda da üyemiz. Almanya ve Türkiye arasındaki bu katılımcılar arasında belki bir evlilik yaparak böyle bir yola vesile olmuş olmak da bizim hedeflerimizden bir tanesi. Onlar büyüdükçe biz onur duyarız. Türkiye bu konuda çok güçlü geliyor. Türk gençleri, Türk mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, bilişim sektörü gerçekten çok güçlü firmalarla burada temsil ediliyorlar. Onların bu gücü bizlere enerji veriyor. Bizim enerjimizle karşılıklı bir sinerjiye dönüştürerek ortada güzel bir işbirliğine yol açalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın şu dönemde dijitalleşme ve bilişim alanındaki ihtiyacının had safhada olduğunu vurgulayan Özoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alman firmalarının üst düzey temsilcilerinin bu tip toplantılara katılmasının kendi geleceklerini geliştirmeleri açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim bu toplantılarımızı, TD-IHK'nın faaliyetlerini, özellikle bu gençlerin yaptıkları faaliyetleri sürekli takip etmesini gönlümüzden talep ediyorum. Almanya'da yetişmiş çok değerli Türk gençleri artık Alman firmalarının üst düzey yönetim kademelerine gelmeye başladı. Bunlar da bizim için çok önemli bir avantaj sağlayacak bundan sonraki süreçte. Türkiye'den gelen bu gençleri buradaki Türk CEO'larla bir araya getirmek niyetimiz. Bu networkü ikiye katlayacak, çok daha güzel işlere yol açacağız diye düşünüyorum."

Genç girişimcilere de tavsiyelerde bulunan Özoğlu, "Hiçbir zaman vazgeçmek olmayacak, her zaman mücadeleye devam. Çünkü rekabet çok fazla. Bu alanda kendi farkındalığınızı yaratmak zorundasınız. Bu farkındalığı yaratmak için her türlü uğraşı vermek zorundasınız. En zorlu koşullarda bile o adımı atmaktan çekinmeyeceksiniz. Riske girmeniz gerekiyorsa riske de gireceksiniz. Riske girmeden hiçbir hayatta başarıya ulaşamazsınız. Dolayısıyla devam, cesaretle devam." diye konuştu.

"Yapay zeka ile 3 saniyenin altında ve yüzde 97 doğrulukla simultane çeviri yapıyoruz"

Etkinliğe katılan yapay zeka ses teknolojileri girişimi Voiser AI'ın Kurucu Ortağı Hafsullah Yıldırım da dünya genelinde 5 milyondan fazla kullanıcıya ve 2 binden fazla kurumsal müşteriye ulaştıklarını söyledi.

Berlin'e ürünlerini ve yeni teknolojilerini tanıtmak için geldiklerini belirten Yıldırım, geliştirdikleri yapay zeka tabanlı simultane çeviri teknolojisinin uluslararası etkinliklerdeki dil bariyerini ortadan kaldırdığını vurguladı.

Sistemin çalışma prensibini anlatan Yıldırım, "Konuşmacının sesini 3 saniyenin altında bir gecikmeyle ve yüzde 97'nin üzerinde doğruluk oranıyla Almanca, Arapça, İspanyolca ve Fransızca gibi onlarca dile eş zamanlı çevirebiliyoruz. Geleneksel yöntemlerle bir etkinlikte bir veya iki dile tercüman ayarlanabilirken, bizim teknolojimizle aynı salon içerisinde 20 dile kadar çeviri yapılabiliyor. Üstelik bu sistemi internet erişimi olmadan da çalıştırabildiğimiz için gizli ve kritik toplantılarda güvenli bir kullanım sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Yapay zekanın elektriğin icadından bile daha büyük bir dönüşüm yarattığını ifade eden Yıldırım, Almanya'daki genç girişimcilere geleneksel iş kollarını yapay zeka ve teknolojiyle birleştiren niş alanlara yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

"Belirsizlik döneminde tedarikçi risklerini yöneten yazılımlar geliştiriyoruz"

Münih merkezli Onyven Technologies'in Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Onur Yılmaz ise tedarikçi risk yönetimi üzerine yazılımlar geliştirdiklerini ifade etti.

Girişimcilik yolculuklarına yaklaşık 1,5 yıl önce başladıklarını ve Almanya'nın "EXIST" girişimcilik hibesini kazanarak büyümeye devam ettiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Berlin'deki girişimcilik ekosistemi oldukça güçlü. TD-IHK üyesi bir firma olarak hem girişimimizi tanıtmak hem de yeni iş bağlantıları kurmak için buradayız. Küresel ölçekte belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Şirketlerin bu belirsizlik ortamında işlerini koruması ve tedarik zincirindeki riskleri daha etkin yönetebilmesi için çözümler sunuyoruz. 5 yıl içinde Almanya'dan başlayarak Amerika ve Asya pazarlarına açılmayı hedefliyoruz."

Genç girişimcilere yapay zekanın sunduğu kolaylıklardan yararlanmaları önerisinde bulunan Yılmaz, artan rekabet ortamında başarılı olmak için alan bilgisine hakim olmanın ve doğru çevreyle ortak projeler üretmenin kritik önem taşıdığını sözlerine ekledi.

"Türkiye'de teknoparklar, KOSGEB ve TÜBİTAK kapsamlarında büyük destek görüyoruz"

Pay Bilgi Teknolojileri AŞ Kurucusu Turgut Gürlen de 2020 yılında kurdukları şirketin bankacılık, faktoring, leasing ve sigorta sektörlerine yönelik finansal teknolojiler geliştirdiğini aktardı.

Türkiye'de İş Bankası ve Anadolu Leasing ile yürüttükleri projelerin yıl sonunda canlı ortama geçeceğini belirten Gürlen, yurt dışındaki büyüme hedeflerine ilişkin "Özellikle Almanya'da ihtiyaç duyulan finansal teknoloji ve leasing konusunda da Almanya'da konumlanmak üzere şu anda buradayız. Aslında hedefimiz EMEA bölgesi dediğimiz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika tarafında konumlanmak istiyoruz. Bu bağlamda da Türkiye'ye hem ihracat geliri kazandırma hem de büyüme anlamında hedefimiz öncelikle Avrupa diyebilirim." bilgisini paylaştı.

Girişimcilik ekosistemine yönelik devlet ve kurum desteklerini değerlendiren Gürlen, şunları kaydetti:

"En başta regülasyonların güzel sağlanması gerekiyor. Kanun koyuculardan en büyük beklentimiz önümüzü açacak kanunların bir an önce konumlanması. Ama bir yandan da çok sayıda firma da bu kapsamda, sayısı çok arttı. Dolayısıyla kontrollü büyümeyi sağlayacak çerçevenin çizilmesi en büyük amacımız bu. Türkiye'de bu konuda biz büyük destek görüyoruz, teknoparklar kapsamında olsun ya da KOSGEB, TÜBİTAK destekli. Bunların daha da artması ama kontrollü ilerlemesi konusunda bizim beklentimiz bu şekilde. Onun haricinde biz çevik olma ve hızlı adapte olma konusunda hızla ilerliyoruz üstümüze düşen görevleri yapmak için."

Genç girişimcilere de tavsiyelerde bulunan Gürlen, "Öncelikle risk almaktan çekinmemelerini öneriyorum ve kendilerini yenilikçi, çağa uygun bir şekilde yenilemeleri. Şu an için de en önemli konu yapay zeka. Yapay zekayı sadece günlük yaşamda kullanım değil aslında mesleklerin de geliştirilmesi yönünde göz önünde bulundurup ilerlemeleri gerekiyor. Mesleki tanımlar çok değişti özellikle yazılım sektöründe. Buna bağlı olarak da arkadaşların yapay zeka ile birlikte hangi konuma geleceklerini iyi düşünmeleri en büyük tavsiyem bu." ifadelerini kullandı.