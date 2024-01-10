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Türk ve Azerbaycanlı şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi - Son Dakika
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Türk ve Azerbaycanlı şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

Türkiye'den bir grup şehit yakını ve gazi, Azerbaycanlı şehit aileleri ile bir araya gelmek ve işgalden kurtarılan toprakları ziyaret etmek amacıyla Azerbaycan'a geldi.

Türk ve Azerbaycanlı şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi
10.01.2024 - 13:56,
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Türkiye'den bir grup şehit yakını ve gazi, Azerbaycanlı şehit aileleri ile bir araya gelmek ve işgalden kurtarılan toprakları ziyaret etmek amacıyla Azerbaycan'a geldi.

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliğinin (TÜİB) organizasyonu ve Azerbaycan Savunma Bakanlığının destekleriyle Bakü'ye gelen şehit yakınları ve gaziler, şehitlikleri ziyaret etti.

Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarına ziyarette bulunan şehit yakınları, Bakü Türk Şehitliğinde de temsili mezarlara karanfil bırakarak dua etti.

Kafilede yer alan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeş ülke Azerbaycan'da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Şenol, daha önce Bursa'da misafir ettikleri Azerbaycanlı şehit yakınlarının daveti üzerine Azerbaycan'a geldiklerini belirterek, "Bu gezide amacımız hem birbirimize olan güveni hem şehit anne ve babalarının birbirine olan duygularını ortaya koymaktır. Ülkeler kazanılırken nasıl bir bedel ödendiğini en iyi yaşayanlar biziz. Buradaki dostlarımızla beraber olmak bizleri onurlandırıyor." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Şehit Aileleri ve Kadınlardan Sorumlu Şube Müdürü Zümrüt Samedova ise "Türkiye'den misafir ettiğimiz şehit ailelerini Azerbaycanlı şehit aileleri ile buluşturacağız. Birlikte bir dizi etkinliklere katılacaklar." dedi.

Şehit yakınları, bir hafta sürecek program kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile de bir araya gelecek, Karabağ'da işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret edecek.

Kaynak: AA
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