Türk ve Çin Ebru Sanatı Sergisi Pekin'de Açıldı

Çin'in başkenti Pekin'de Türk ve Çinli sanatçıların ebru sanatı ile geleneksel Çin duvar resimleri ve kaligrafi tekniğiyle yapılan eserlerini bir araya getiren ortak resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Pekin Kültür ve Tanıtım Müşavirliği, Pekin'de "Uygarlıklar Arasında: Türk Ebru Sanatı ve Çin Duvar Resimleri" başlıklı sergi açtı.

Kültür Bakanlığı Ebru Sanatçısı Özlem Çopur ile Çinli sanatçı Yan Ciehong'un tek tek ve birlikte ürettikleri eserlerden oluşan sergiye Türk ve Çinli ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Çin'in derin tarihsel bağları olan iki kadim uygarlık olduğunu, tarihi İpek Yolu üzerinde asırlarca süren ticaretin iki ülke halkları arasında kültürel etkileşimlere büyük katkı sağladığını belirtti.

Geçmişi yüzyıllara dayanan bir Türk resim ve boyama tekniği olan ebru sanatının, 2014'te UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne alındığına işaret eden Büyükelçi Ünal, "Sanat, insanlar ve kültürler arasında bağlar kuran evrensel bir dildir. Bu sergi de iki kadim uygarlığın kültürel bağlarını yansıtıyor." dedi.

Türkiye'nin Pekin Kültür ve Tanıtım Müşaviri Ebubekir Kadri Bişkinler de, serginin sunuş konuşmasında, 2026'nın Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yılı olduğunu hatırlatarak, serginin, Türk ebru sanatı eserleri ve Çin duvar resimlerinin ilk kez bir araya getirilmesi bakımından anlamlı olduğunu ifade etti.

"Ebrunun akışkanlığı ile Çin resminin çizgisel disiplini yeni bir görsel dil oluşturdu"

Sanatçı Özlem Çopur, serginin, sadece bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda iki köklü medeniyetin, iki kadim sanat geleneğinin buluştuğu anlamlı bir köprü olduğunu, iki sanatçının tek tek ve birlikte ürettiği eserlerin bir diyaloğun somutlaşmış hali olduğunu vurguladı.

Çopur, şöyle konuştu:

"Ben bir ebru sanatçısı olarak, suyun üzerinde şekillenen ve anın ruhunu yansıtan bir sanatın temsilcisiyim. Değerli sanatçı arkadaşım ise Çin'in köklü kaligrafi geleneğini ve duvar resmi estetiğini çağdaş bir yorumla bizlere sunuyor. Farklı teknikler, farklı malzemeler, farklı coğrafyalar ama aynı arayış; ifade, estetik ve anlam. Ortak eserlerimizde, ebrunun akışkanlığıyla Çin sanatının çizgisel disiplini bir araya gelerek yeni bir görsel dil oluşturduk. Bu süreç bize gösterdi ki sanatın dili gerçekten evrenseldir."

Çinli sanatçı Yan da Türk ve Çin sanatlarının formları arasında bir diyalog oluşturan serginin, dağları ve denizleri kat eden bir yolculuk ve yüzyılları birleştiren bir buluşma olduğunu, uygarlıklar arası köprüler kuran böyle bir serginin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.