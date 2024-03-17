Türkiye- Hollanda Dostluk Anlaşması'nın imzalanmasının 100. yıl dönümünde, Türk ve Hollandalı genç kız futbolcular arasında dostluk maçı yapıldı.
İki ülke arasında 1924'te imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yılında, Hoek'te Türkiye ve Hollanda'nın U17 Kız Milli takımları arasında dostluk maçı oynandı.
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Hollanda Dışişleri Bakanlığında görevli diplomatlar ve Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileri maçı birlikte izledi.
"Türk-Hollanda dostluğunun sonsuza kadar süreceğine inanıyoruz"
Ünal, burada yaptığı açıklamada, U-17 Kız Milli Futbol takımlarının Avrupa Şampiyonası kapsamında bir araya geldiği müsabakalarda, Türkiye ve Hollanda takımlarının maçı vesilesiyle Hoek'te olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Türkiye ile Hollanda arasında 1924'de imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümünü Hollandalı dostlarla birlikte kutladıklarını belirten Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"100. yıl faaliyetlerimizi kıymetli genç sanatçılarımızın çalışmalarıyla başlatmıştık. Bugün genç futbolcu kızlarımızın dostluk maçıyla sürdürüyoruz. Zira gençlerimiz geleceğimizdir. Ülkelerimiz arasındaki dostluk esasen futbolla perçinlenmiştir. İki ülkenin de birbirlerinin takımlarında oynayan pek çok futbolcusu bulunmaktadır. Hollanda'da 11 Türk futbol kulübü ve 1. Lig'de oynayan çok sayıda Türk futbolcu mevcuttur."
Büyükelçi Ünal, dostluk maçında sportmence oynayan tüm futbolcuları ve maçı kazanan Hollanda takımını tebrik ederek, "Türk-Hollanda dostluğunun sonsuza kadar süreceğine inanıyoruz." dedi.
"Ortak futbol tutkusu Hollanda ve Türkiye'yi birbirine yakınlaştırıyor"
Hollanda Dışişleri Bakanlığı ise X'ten yaptığı paylaşımda, ortak futbol tutkusunun Hollanda ve Türkiye'yi birbirine yakınlaştırdığını vurgulayarak, U-17 kadın takımları arasında oynanan Avrupa elemelerinin, bunun en güzel örneği olduğunu kaydetti.
Paylaşımda, bu özel maçla aynı zamanda iki ülke arasındaki 100 yıllık dostluğun da kutlandığı belirtilerek, "Bugün oynayan genç kadınlar, spora duyduğumuz ortak sevginin gerçek elçileriydiler ve maçları halklarımız arasındaki güçlü ilişkilerin bir kanıtı oldu." ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Türk ve Hollandalı Genç Kız Futbolcular Arasında Dostluk Maçı - Son Dakika
Siirt'in Şirvan ilçesinde, akraba olan iki aile arasında muhtarlık meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te Halid Bin Velid Camii önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuğa bir otomobil çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde E.T.G. ile D.C.D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.T.G. bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Eyüpsultan Belediyesi organizasyonuyla şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Akar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak şehit ailelerine ve gazilere hiçbir ülkenin yapmadığı kadar destek verdiklerini belirtti. Ayrıca, terörle mücadelede birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine vurgu yaptı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kelebek Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı. Play-off final serisinde Buzadam Spor Kulübü'nü 4-2 ve 2-1'lik skorlarla mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk ipini göğüsledi. Ligde ikinci olan Buzadam Spor Kulübü ve üçüncü olan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü ise derece elde etti.
İzmir Valiliği, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Nevruz mitingi sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda kanunsuz slogan atan 7 kişinin terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındığını duyurdu. Miting öncesi ve sonrasında gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, gözaltı işlemi uygulanmıştır.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girdi. Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi Samuel, kendisine doğru koşan yüzü maskeli bir Trabzonspor taraftarına yumruk attı. Taraftar, yumruğun etkisiyle yere düştü. O anlar kameraya yansıdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?