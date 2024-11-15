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Türk Ve Macar Sanatında Birliktelik

Türk Ve Macar Sanatında Birliktelik

Ateşin Sanatı sergisi, Macar cam ve seramik sanatında Türk etkilerini vurguluyor.

15.11.2024 15:48
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Macar cam ve seramik sanatında Türk etkilerini işleyen "Ateşin Sanatı" başlıklı sergi, 2024 Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sergide, Macaristan'ın dünyaca ünlü Herendi ve Zsolnay porselen fabrikalarından, Mor Wosinsky Müzesi'nden ve Bohus-Lugossy Vakfı ile Uluslararası Seramik Stüdyosu'nun koleksiyonundan eserler beğeniye sunuluyor.

Serginin açılışına katılan İstanbul Valisi Davut Gül, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Macaristan ve Türkiye arasında çok köklü bir birlikteliğimiz var. İnşallah bu etkinliklerle bu birliktelik sonsuza kadar devam eder. Tarih kitaplarını okurken Macarların kendi tarihinde kıymet verdiği her şeye, Türkler olarak bizler de kıymet veriyoruz. Bu isimlere de yansıyor. Türkiye'yi gezdiğinizde Macaristan'daki birçok ismin burada da olduğunu görürsünüz." dedi.

Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı, Kamu Koleksiyonları ve Kültürel Gelişimden Sorumlu Devlet Sekreter Yardımcısı Mate Vincze de "Bu sergi sayesinde ortak kültür mirasımızın, kimliklerimizin izlerini bulacağız. Bu açıdan önemli bir sergi. Güçlü ve gururlu milletler arasında güzel işbirlikleri de olabilir. Türkiye ve Macaristan da bu anlamda güzel bir gelecek vadediyor. Türkiye'ye bu serginin düzenlenmesi adına destekleri için ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Türk ve Macar sanatlarının ortak özellikleri vurgulanıyor"

AA muhabirine açıklamada bulunan serginin cam küratörü Dr. Andras Szilagyi, sergide hem cam hem de seramik sanatından eserlerin görülebileceğine işaret ederek, "Birinci bölümde halk sanatı yer alıyor. Halk sanatı eserlerinde özellikle Türk ve Macar sanatlarının ortak özellikleri vurgulanıyor. İkinci bölümde de Macaristan'ın Osmanlı dönemi ele alınıyor. Bu konuda Macar seramik sanatçılarının Osmanlı döneminden neler öğrendiklerini, nasıl bir biçimle sürdürdüklerini vurgulamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Szilagyi, serginin önemli odak noktalarından birinin 19. yüzyıl dönemi eserleri olduğunun altını çizerek şu bilgileri verdi:

"19. yüzyıl döneminde meşhur Macar sanatçılar, Türk sanatının motiflerini ve tekniklerini çok sayıda uygulamaya başladılar. Bununla birlikte Macar ve Türk halkının kardeşliği de daha derinlik kazanmaya başladı ve bugüne kadar bu ilişki sürüyor. Serginin yüzde 50'si çağdaş Macar sanatını gösteren eserlerdir. Yaklaşık 100 sanatçının 200 eseri sergileniyor. Macaristan'da son yüzyılda yaşamış bütün önemli sanatçıların cam ve seramik sanatı eserleri yer alıyor. Sergi bu anlamda Macar sanatına dair çok kapsayıcı."

Macaristan'da arkeolojik kazılarda bulunan ve Osmanlı döneminden kalan tarihi eserlerin de sergilendiğini aktaran Szilagyi, "Osmanlı döneminden kalan küçük bir sarayın eserleri bunlar. Aslında bir süreliğine bu eserler memleketine döndü diyebiliriz." dedi.

Serginin koordinatörü Eszter Bohus ise ilk kez Türkiye'de Macar seramik ve cam sanatına dair böylesine büyük bir serginin Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açıldığına dikkati çekerek, "Sergi gördüklerinizden öte ziyaretçilere çok önemli bir araştırma fırsatı sunuyor. Macar cam ve seramik sanatındaki Türk motifler ve etkileri, burada sergide görülenden daha fazla ele alınmalı. Macar Kültür Merkezi'nin de bu konunun daha fazla araştırılması adına işbirliği var." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretçileri Roma döneminden Rönesans'a, oradan 19. yüzyıla kadar cam ve seramik sanatının ortak tarihi köklerinde yolculuğa çıkaran sergi, 18 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

"Ateşin Sanatı" sergisine katkı sunanlar arasında Bohus-Lugossy Vakfı, Çağdaş Seramik Sanatı Vakfı, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanlığı, Macaristan Sanat Akademisi, Gül Baba Mirasını Koruma Vakfı, Macar Kültür Merkezi Liszt Enstitüsü, Veszprem Belediyesi ve Pannonia Üniversitesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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