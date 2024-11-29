Türk yatırımcılar, Mısır'daki istişare toplantısında bir araya geldi

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Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinin öncülüğünde Mısır'da yatırım yapan ve planlayan Türkiye'den yatırımcılar, istişare toplantısında bir araya geldi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Mısır'da yatırım yapan veya yatırım planlayan Türk şirketleriyle yıllık istişare toplantısını 28 Kasım'da büyükelçilik binasında gerçekleştirirken, toplantıya yaklaşık 50 Türk şirketini temsilen şirket sahipleri ve üst düzey yöneticileri katıldı.

Toplantıda, Türkiye'nin Mısır'daki yatırımlarını değerlendiren Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye ile Mısır arasındaki en önemli bağın ticaret ve ekonomik işbirliği olduğunu belirterek, karşılıklı yatırımların bu ilişkilerde giderek daha belirgin hale geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında Kahire'ye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ise eylül ayında Ankara'ya yaptığı ziyaretlerin, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve desteklenmesi konusunda önemli bir zemin oluşturduğunu kaydeden Şen, Türk şirketlerinin Mısır'a olan ilgisinin arttığını söyledi.

Geçen günlerde 22 uluslararası iş insanıyla yaptığı toplantıya 5 Türk iş adamını davet eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Türk yatırımcıların ehliyet ve profesyonelliklerini takdir ettiğine dikkati çeken Büyükelçi Şen, Mısır'dan bazı girişimcilerin de Türkiye'de yatırım yaptıklarını bildirdi.

Türk şirketlerinden Mısır'a yoğun ilgi

Büyükelçi Şen, 2023 yılı itibarıyla 100'den fazla Türk şirketinin Mısır'daki yatırım ortamı hakkında bilgi almak için büyükelçiliğin ticaret müşavirliğine başvurduğunu, bu şirketlerden bazılarının Mısır'da faaliyetlerine başladığını ifade etti.

Son bir yıl içinde çok sayıda bireysel ve grup ticaret heyetinin yanı sıra, birçok ticari ziyaretin gerçekleştiğini belirten Şen, Mısır'daki altyapı yatırımlarının Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Mısır'daki yatırımlarının 3,5 milyar dolara ulaştığı ve 100 bin kişiye istihdam sağlandığı bilgisini veren Şen, son üç ayda iki Türk şirketinin Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nde toplam değeri 100 milyon doları aşan ve yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacak iki yeni fabrika inşaatına başladığını açıkladı.

Mevcut Türk yatırımcıların işlerini genişletme aşamasında olduğunu ifade eden Büyükelçi Şen, Mısır hükümetinin ekonomik reformlarla yatırım ortamını iyileştirmeye devam ettiğini söyledi.

Ticaret hacminin beş yıl içinde 15 milyar dolara çıkması hedefleniyor

Şen, Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacminin beş yıl içinde 15 milyar dolara ulaşabileceğini, on yıl içinde ise bu rakamın 20 milyar dolara çıkmasının hedeflendiğini belirtti.

Toplantıda Türk şirketlerinin yetkilileri, Mısır'daki faaliyetleri ve genişleme planları hakkında bilgi verirken, büyükelçiliğin Mısır makamlarıyla yürüttüğü temaslar sayesinde yaşadıkları sorunların çözüme kavuştuğunu ifade etti.

Büyükelçi Şen, Türk yatırımcıların yeni yatırımlar ve genişleme süreçlerinde büyükelçilikle yakın işbirliği içinde olmalarının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, gelecek dönemde iki ülke arasında ticaret ve ekonomik işbirliğini hızlandıracak bir iş forumunun düzenleneceğini duyurdu.

Şen, DeFacto, LC Waikiki, İpekyol ve Penti gibi Türk markalarının Mısır'da faaliyetlerini sürdürdüğünü, Türk mutfağına yönelik markaların da Mısır pazarında yerini aldığını ifade etti.

Büyükelçi Şen, Türk ve Mısırlı yatırımcılar arasındaki işbirliğinin gelecek dönemde daha da gelişeceğini belirterek toplantının önemini vurguladı.