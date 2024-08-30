Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı

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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da 28 Ağustos'ta çevre tanıma, 29 Ağustos'ta ise prova için uçtu.

Zafer Bayramı kapsamındaki uçuşlarına devam eden Türk Yıldızları, bugün saat 12.00'de de Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları, saat 18.00'de Mogan Gölü üzerindeki gösteri uçuşuyla Zafer Bayramı çerçevesindeki uçuş faaliyetlerini tamamlayacak.