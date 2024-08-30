Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı - Son Dakika
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Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı

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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir semalarında saygı uçuşu gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında Ankara'da çevre tanıma ve prova uçuşları da yapıldı. Türk Yıldızları, Mogan Gölü üzerindeki gösteri uçuşuyla Zafer Bayramı çerçevesindeki uçuş faaliyetlerini tamamlayacak.

30.08.2024 13:18
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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı.
Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da 28 Ağustos'ta çevre tanıma, 29 Ağustos'ta ise prova için uçtu.
Zafer Bayramı kapsamındaki uçuşlarına devam eden Türk Yıldızları, bugün saat 12.00'de de Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Yıldızları, saat 18.00'de Mogan Gölü üzerindeki gösteri uçuşuyla Zafer Bayramı çerçevesindeki uçuş faaliyetlerini tamamlayacak.

Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı - Son Dakika
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