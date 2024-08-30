Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı - Son Dakika
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Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir semalarında saygı uçuşu gerçekleştirdi. Anıtkabir, 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümü için düzenlenen resmi törenin ardından ziyarete açıldı. Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Anıtkabir, Zafer Bayramı nedeniyle bugün saat 22.00'ye kadar ziyarete açık olacak.

30.08.2024 14:43
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TÜRK Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı.

Anıtkabir, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü için düzenlenen resmi törenin ardından, saat 10.00'da ziyarete açıldı. Yurdun dört bir yanından başkente gelen vatandaşlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahını ziyaret etti. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Ata'nın manevi huzuruna çıkan vatandaşlar, tören alanı ve mozole etrafında fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar da tören alanında 100'üncü Yıl Marşı'nı okudu. Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi eşyalarının sergilendiği Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin girişinde de uzun kuyruklar oluştu. Ziyarete gelen vatandaşlar, Anıtkabir'e geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, tüm Türkiye'nin Zafer Bayramı'nı kutladı.

TÜRK YILDIZLARI ANITKABİR SEMALARINDA

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları da Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu yaptı. Anıtkabir'in üzerinde manevralar yapan Türk Yıldızları, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği gösteri uçuşunda pilotlar akrobatik hareketlere imza attı. Anıtkabir, Zafer Bayramı nedeniyle bugün saat 22.00'ye kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı - Son Dakika
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