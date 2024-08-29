Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara semalarında gösteri yapacak - Son Dakika
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Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara semalarında gösteri yapacak

Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Ankara semalarında gösteri yapacak

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ankara semalarında gösteri yapacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

29.08.2024 14:48
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ankara semalarında gösteri yapacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Türk Yıldızları Tim Lideri Binbaşı Hasan Kocabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçuşları sırasında kaygı ya da herhangi bir duygu hissetmediklerini vurgulayarak, "Uçuş sırasında, irtifa, sürat, gösteri merkezi, karşımızdan kesişim için gelen uçak gibi birçok parametreyi takip etmek durumunda olduğumuz için bunları takip ederken herhangi bir duygu hissetmiyoruz, sadece işimizi yapıyoruz. Ancak tabii ki binlerce insanın önünde bir performans sergiliyorsunuz, dolayısıyla uçuşa giderken biz de heyecanlanıyoruz. Ancak uçuş başladığında herhangi bir duygu kalmıyor, sadece işimizi yapıyoruz ve yüksek disiplinde uçuşlarımızı icra ediyoruz." dedi.

Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirecekleri gösteri uçuşlarına da değinen Binbaşı Kocabaş, "30 Ağustos'ta Ankara'da öncelikle saat 12.00'de Anıtkabir üzerinde bir saygı uçuşumuz olacak. Onu icra ettikten sonra yine aynı gün Mogan Gölü üzerinde bir gösteri uçuşumuz olacak. Tüm halkımızı bizimle zafer coşkusunu yaşamak için 30 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de Mogan Gölü'ne bekliyoruz." diye konuştu.

Türk Yıldızları'nda Tim Lideri olarak görev almanın yüklediği sorumluluklara ilişkin konuşan Kocabaş, şunları söyledi:

"2013'ten beri Türk Yıldızları'nda görev yapıyorum. Türk Yıldızları'nda farklı konumlarda görevler icra ettim ve uçtum. 2024'ten itibaren de bu yıl Tim Lideri olarak görev yapıyorum. Türk Yıldızları'ndaki tüm pozisyonlar gerçekten zor ve ciddi disiplin ve emek isteyen görevler, buna ilave olarak tüm kolun sorumluluğu tim liderinde olduğu için biraz daha ciddi bir sorumluluk. Arkadaşlarla hep birlikte en iyi gösteriyi çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz."

"Yeri geldiğinde herhangi bir noktada jet pilotu olarak görev yapmaya devam etmekteyiz"

Türk Yıldızları'nın 4 numarası ve takip pozisyonunda görevli Binbaşı Mehmet Balta ise 134 Akrotim Filo Komutanlığı'nda görev alan tüm pilotların, şu an gösteri pilotu olarak görev aldığını aktardı.

Türk Yıldızları'na görevlendirilmeden önce veya görevlendirildikten sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığının herhangi bir biriminde de görev almaya devam ettiklerini belirten Binbaşı Balta, "Bu birimler gerektiği zaman yeni pilotlarımızın eğitiminde öğretmen pilot olarak ya da Hava Kuvvetlerimizin menfaati doğrultusunda herhangi bir noktada jet pilotu olarak görev yapmaya devam etmekteyiz. Bugün buradaki görevlerimizde duman atıyoruz ama yeri geldiği zaman iyi şekilde bomba atmasını da biliyoruz." şeklinde konuştu.

"Birçok gurur verici olaya tanık oluyoruz"

Türk Yıldızları Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Fatih Sağlam da gökyüzündeki gösteri uçuşunun yerdeki yönetimi ve yerdeki coşku hakkında şunları kaydetti:

"Öncelikle dünyada bir tim kurulduğunda Hava Kuvvetlerinin temsilcisi olarak görülür. Bu durum tabii ki bizde de böyle. Ancak bizim halkımızla gönülden bir bağ kurma olayımız var. Halkımızın bizim acılarımızla üzülüp başarılarımızla mutlu olmasıyla gösterilerimizde de birçok kez karşılaşıyoruz. Halkımızın gösterilerimizi izlerken gözlerinde oluşan nem, hayranlık uyandıran bakışlar, bir annemizin elini açıp dua etmesi gibi birçok gurur verici olaya tanık oluyoruz. Bu da bizim Türk milletine özgü olan kutsal bir enerjidir. Bizlerin de en büyük motivasyon kaynağıdır."

Türk Yıldızları ekibinin uçuş tesisatından sorumlu personel olarak görev yapan Kıdemli Üstçavuş Nejdet Adak ise "Öncelikle bu ekipte bulunmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duymaktayım. Türk Yıldızları ekibinde uçuş tesisatlarından sorumlu personel olarak görev almaktayım. Uçuş tesisatları deyince aklımıza, kask, maske, harness ve G-Suit gelmektedir. Bu uçuş tesisatları pilotlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde uçuş yapmalarını sağlamaktadır. Ben de bu uçuş tesisatlarının daima uçuşa hazır bulundurulmasını sağlıyorum." ifadelerini kullandı.

İlk prova uçuşu bugün 18.00'de

Türk Yıldızları, gösteri uçuşları kapsamında ilk olarak 28 Ağustos'ta Mogan Gölü üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Ardından 29 Ağustos saat 18.00'de yine Mogan Gölü üzerinde prova uçuşu yapacak olan ekip, 30 Ağustos'ta ise saat 12.00'de Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu ve sonrasında saat 18.00'de Mogan Gölü üzerinde bir gösteri uçuşu icra edecek.

Kaynak: AA

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