Türk Yıldızları, Belçika'da Gösteri Uçuşu Düzenledi - Son Dakika
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Türk Yıldızları, Belçika'da Gösteri Uçuşu Düzenledi

28.06.2026 12:15
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Türk Yıldızları, Belçika Hava Kuvvetleri Günleri'nde başarılı bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Belçika'da düzenlenen Belçika Hava Kuvvetleri Günleri (Belgian Air Force Days) etkinliğinde yaptığı gösteri uçuşuyla binlerce izleyiciden büyük alkış aldı.

Belçika'daki Florennes Hava Üssü'nde düzenlenen etkinliğe katılan Türk Yıldızları, NF-5 Freedom Fighter uçaklarıyla yaptıkları yaklaşık 45 dakikalık gösteriyle organizasyonda en uzun süre havada kalan ekip oldu.

Türk Yıldızları tarafından toplam 7 uçakla gerçekleştirilen gösteri sırasında İngilizce, Fransızca, Flamanca ve Türkçe sunumlar yapıldı.

Türk Yıldızları'nın akrobasi uçuşu, organizasyona katılan binlerce izleyicinin büyük beğenisini toplarken, gösterinin ardından pilotlar Türk ve yabancı ziyaretçilerle bir araya geldi.

Etkinliği Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim ile Belçikalı askeri yetkililer de takip etti.

Programın sonunda Türk Yıldızları ekibi tarafından Büyükelçi Tantekin, Başkonsolos Sevim ve organizasyonda görev alan askeri komutanlara Türk Yıldızları'nın imzalı fotoğrafı hediye edildi.

Tantekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Belçika'nın dost ve müttefik iki ülke olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkilerinin güçlü şekilde sürdüğünü söyledi.

Geçen ay Belçika Kraliçesi Mathilde liderliğindeki Ekonomik Misyon heyetinin Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatan Tantekin, yenilenebilir enerjiden savunma sanayisine, bağlantısallıktan dijital dönüşüme kadar birçok alanda işbirliği imkanlarının ele alındığını ifade etti.

Türk Hava Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini Belçikalı dost ve müttefiklere yerinde göstermekten memnuniyet duyduklarını dile getiren Tantekin, gösterinin arkasında pilotların yanı sıra teknisyenler, harekat ve lojistik planlamacıları başta olmak üzere büyük bir ekibin bulunduğunu vurguladı.

Tantekin, sıcak hava koşullarına rağmen kusursuz bir gösteri gerçekleştiren Türk Yıldızları ekibine teşekkür ederek, Belçika'da yaşayan yaklaşık 300 bin Türk vatandaşının da gösteriden gurur duyduğunu söyledi.

Türk Yıldızları'nın Türkiye'yi ve ay yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Tantekin, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türk Yıldızları'ndan gurur mesajı

Türk Yıldızları Filo Komutanı Yarbay Kürşat Kömür de gösterinin ardından yaptığı açıklamada, Belçika'da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Belçika Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdiklerini belirten Kömür, "Türk milletini ve Türk bayrağını Belçika'da temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Burada güzel bir gösteri icra ettik. Ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz." dedi.

Kömür, Türk Yıldızları'nın yurt dışındaki gösterilerde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladığını ifade etti.

Türk Yıldızları Tim Lideri Yarbay Hasan Kocabaş da ülkenin "gökyüzündeki milli takımı" olarak Belçika'da 7 uçakla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirterek, gösterilerini etkinliğin ikinci gününde de aynı şekilde icra ederek yurda döneceklerini söyledi.

Gösteri pilotlarından Binbaşı Mehmet Kılıç, sıcak havaya rağmen çocuklarıyla birlikte gösteriyi izlemeye gelen gurbetçilere ve Belçikalı vatandaşlara teşekkür ederek, Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırmaya devam edeceklerini belirtti.

İlk yurt dışı gösteri deneyimini yaşayan Yüzbaşı Sertan Akkoç, izleyicilerin gösterdiği ilginin ve uçuş sonrasında aldıkları olumlu tepkilerin kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Binbaşı Sami Yalçın, Belçika'da bulunmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, Türkiye'yi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

İlk yurt dışı gösterisini gerçekleştiren pilotlardan Üsteğmen Mehmet Cihad Karadutlu ve eğitim süreci devam eden Üsteğmen Ahmed Berkalp Bilgi de Belçika'da Türk bayrağını dalgalandırmanın kendileri için ayrı bir gurur olduğunu söyledi.

Türk Yıldızları Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Fatih Sağlam ise Belçika'da yalnızca bir gösteri uçuşu gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda Türk milletinin gücünü ve Türk askerinin kabiliyetlerini de sergilediklerini belirtti.

Sağlam, gösteride Belçika'nın resmi dilleri Fransızca ve Flamanca'nın da kullanılmasıyla Belçikalı izleyicilere yönelik anlamlı bir jest yapıldığına dikkati çekti.

Gösteri pilotlarından Binbaşı Alim Kocaman, yurt dışındaki gösterilerde pist başında Türk bayraklarıyla kendilerini karşılayan vatandaşları görmenin gururlarını artırdığını belirterek, etkinliğin ikinci gününde de gösterilerini icra edeceklerini söyledi ve tüm izleyicileri gösteriye davet etti.

Kaynak: AA

Belçika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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