Türk Yıldızları'ndan Samsun Gösterisi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gerçekleştirilen gösteri uçuşunun kokpit içi görüntüsünü paylaştı.

Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk milletinin gökyüzündeki milli takımı Türk Yıldızları olarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu Samsun semalarına taşıdık." ifadesi kullanıldı.

