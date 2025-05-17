Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK\'ten Samsun\'da Prova

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları öncesinde Samsun'da prova uçuşu yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 106. yılı kentte birçok etkinlikle kutlanıyor.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, etkinlikler kapsamında Samsun'a geldi.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs'ta saat 16.00'da Doğupark Sahili'nde gösteri uçuşu yapacak.