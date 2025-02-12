Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 102. Yılı Kırklareli'nde Kutlandı

Güncel

Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. Yılı Kırklareli'nde kutlandı

KIRKLARELİ - Türkiye ve Yunanistan nüfus mübadelesi anlaşmasının 102. Yılı Kırklareli'nde etkinliklerle kutlandı.

Kırklareli'nde Türkiye ve Yunanistan nüfus mübadelesi anlaşmasının 102. Yılı etkinliklerle kutlandı. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Kırklareli, Ankara, Trabzon ve Artvin yörelerine ait halk oyunları ekibi gösteri sundu.

"Çanakkale Geçilmez" oratoryosu sahnelenen etkinlikte vatandaşlar yoğun katılım gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Derya Bulut, ülkenin gençlere emanet olduğunu ifade ederek Türk milletinin kültürünü, tarihini, geçmişini hiçbir zaman unutmayacağını ve unutturmayacağını söyledi.