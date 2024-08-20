Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü belgeseli Atina Uluslararası Aylık Sanat Film Festivali'nde Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika
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Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü belgeseli Atina Uluslararası Aylık Sanat Film Festivali'nde Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü

Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü belgeseli Atina Uluslararası Aylık Sanat Film Festivali\'nde Mansiyon Ödülü\'ne layık görüldü

Yapımcı Özlem Özdemir tarafından hazırlanan Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü belgeseli, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin desteğiyle Atina Uluslararası Aylık Sanat Film Festivali'nde Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü. Belgesel, Türkan Saylan'ın hayatını anlatıyor ve En İyi Belgesel kategorisinde yarışan en iyi 3 film arasında yer aldı.

20.08.2024 13:45
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(ANKARA) - Yapımcı Özlem Özdemir, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) desteği ile hazırladığı ve Prof. Dr. Türkan Saylan'ın hayatını anlattığı "Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" belgeseli ile Atina Uluslararası Aylık Sanat Film Festivali'nde Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü.

Atina Uluslararası Aylık Sanat Film Festivali'nde "En İyi Belgesel" dalında yarışan "Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" belgeseli, kategorideki en iyi 3 filmden biri olarak seçilirken, festival komitesi tarafından Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü.

Belgeselin yapımcılığını üstlenen ve senaryo ile seslendirmesine de imza atan gazeteci, yazar ve yapımcı Özlem Özdemir, Türkan Saylan'ın dünyaca tanınması gereken bir bir isim olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Öncelikle bu haberin beni ne kadar mutlu ettiğini anlatmaya kelimeler yetmez. İlk yapımcılık deneyimimin bana uluslararası bir festivalde onurlandırılmasını hiç beklemiyordum. Ama en çok da bunun Türkan Saylan'ı anlattığım belgesel ile olması çok kıymetli, kariyerimde mihenk taşı oldu, Türkiye için de gurur verici olduğunu düşünüyorum."

Belgeseli Cumhuriyet'in 100. yılı için ÇYDD desteğiyle hazırladığını belirten Özlem Özdemir, şöyle devam etti:

"Filmi uygun olduğunu düşündüğüm yerli ve yabancı epeyce festivale gönderdim ama amacım ödülden ziyade insanların Türkan Saylan'dan haberdar olmalarıydı. Bu konuya katkım olduğu için gururluyum. Fikirden yapım aşamasına kadar heyecanımı paylaşan ve yapımının destekçisi olan ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel'e bir kez daha teşekkür ederim. Bu yıl yarışmalarda şansının daha çok olabilmesi adına filmi teknik anlamda baştan sona yeniden yaptırdım. Bu konuda şahane bir işe imza atan ve desteğine minnet borçlu olduğum yönetmenim Gülay Ayyıldız Yiğitcan'ın hakkı ödenmez. İki kadın güçlerimizi birleştirdik ve kendi olanaklarımızla Türkan Saylan'a yakışan bir belgesel ortaya çıkardık. Cumhuriyetimizin 100. yılı için 'Cumhuriyet'in Öncü Kadınları' adlı bir marka yarattık, bu markanın ilk üretimi 'Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Sergisi' idi. Türkan Saylan da bir Cumhuriyet kadını olarak serginin parçasıydı. O sergi ve esasen markanın yaratım sürecini de yine çok başarılı kadın olan Açık Holding Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Şehrinaz Kartal Koşbay ile birlikte yaptık. Bu belgesel de o markanın bir ayağı oldu diyebiliriz. 2025'te markamızla birlikte yine kadınların sesi olmak için yeni projelerimiz olacak. Ben Cumhuriyet'i inşa eden kadınların öykülerini anlatıyorum ama ne mutlu ki benim etrafımda da Cumhuriyet'i yükselten kadınlar var ve birlikte bizim hikayelerimizi yazıyoruz."

Kaynak: ANKA

Film Festivali, Türkan Saylan, Belgesel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü belgeseli Atina Uluslararası Aylık Sanat Film Festivali'nde Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü belgeseli Atina Uluslararası Aylık Sanat Film Festivali'nde Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika
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