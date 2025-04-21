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Türkçe Çalıştayı Yarın Başlıyor

İZÜ ve TDED, 'Türkçe Düşünmek, Konuşmak ve Yazmak' çalıştayını yarın düzenliyor.

21.04.2025 18:23
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından düzenlenen "Türkçe Düşünmek, Konuşmak ve Yazmak" başlıklı çalıştay yarın başlayacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Abdullah Tivnikli Konferans Salonunda saat 9.00'da başlayacak çalıştay, halka açık olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, çalıştayı derneğin kuruluş amacı doğrultusunda Türkiye Yüzyılı'nda Türkçenin mevcut durumuyla yüzleşme ve geleceğine yön verme amacıyla düzenlediklerini belirtti.

Erdem, ana dilin bir milletin köklerini, geçmişini, yolculuğunu, inancını ve aidiyetini anlattığı görüşünü paylaşarak, şunları kaydetti:

"Dil, milletin kimlik kartıdır. Her güçlü dil gibi Türkçe de yüzyıllar boyunca kendi doğal akışı içerisinde toplumun ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda değişmiş ve gelişmiştir. Dilimiz, dün olduğu gibi bugün de gücünü devam ettirmektedir. Ancak gereken özeni göstermediğimiz takdirde tehlikede olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nı yaşadığımız bugün, dilimizin gidişatından da mesulüz. 'Türkçe Düşünmek, Konuşmak ve Yazmak Çalıştayı ile Türkçenin mevcut durumunu, kapsamı, konuşulduğu coğrafya, alanlara göre kullanımı hakkındaki durumu ortaya koyarak karşı karşıya kaldığı tehlikeleri tespit edip çözüm üretebilmeyi hedefliyoruz. Ulusal ve uluslararası mecrada geçerliliği olan bir netice ortaya koymak için bizimle işbirliği yapan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine müteşekkirim."

Amaç, Türkçeyi korumak ve geliştirmek

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü ve TDED Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da Türkçenin sadece bir iletişim aracı olmanın ötesinde, kültürün, medeniyetin ve kimliğin temel taşı olduğunu, Türkçenin korunması ve geliştirilmesinin akademik dünyanın öncelikli görevlerinden biri olması gerektiğini ifade etti.

Türkçenin bilim ve eğitim dili olarak kullanımının hayati öneme sahip olduğunu, bu konuda yabancı dille eğitimin yaygınlaşmasının ciddi sorun teşkil ettiğini belirten Acar, dilin zaman içinde değişim ve dönüşüm geçirmesinin doğal olduğunu, ancak özellikle Batı dillerinin etkisi altında yoğun bir yabancılaşma sürecine maruz kaldığını aktardı.

Acar, Türkçenin sadece tarihsel bir miras değil, aynı zamanda geleceğin inşasında da önemli bir unsur olduğu değerlendirmesini yaptı.

Çalıştay kapsamında "Dil, Kimlik ve Kültür", "Batı Dillerinin Türkçe Üzerindeki Etkisi", "Türkçenin Coğrafi Dünyası" ve "Konuşma Türkçesi" oturumları gerçekleştirilecek.

Programa ilişkin detaylı bilgi, "www.tded.org.tr" adresi üzerinden edinilebilir.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkçe Çalıştayı Yarın Başlıyor - Son Dakika

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