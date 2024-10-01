Türkçe Yeterlik Sınavı 36 Ülkede Yapıldı - Son Dakika
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Türkçe Yeterlik Sınavı 36 Ülkede Yapıldı

Türkçe Yeterlik Sınavı 36 Ülkede Yapıldı

Yunus Emre Enstitüsü, TYS ile 36 ülkede 2 bine yakın adayın katılımını sağladı.

01.10.2024 17:46
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından geliştirilen, Türkçenin ilk uluslararası geçerliğe sahip dil sınavı olan "Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)" 36 ülkede gerçekleştirildi.

YEE'den yapılan bilgilendirmeye göre, dünyadaki farklı noktalarda yaşayanların Türkiye'de eğitim ve kariyerleri konusunda "kilit nokta" durumundaki TYS, 21 Eylül'de 36 ülkede, 40 sınav merkezinde 2 bine yakın adayın katılımıyla eş zamanlı olarak uygulandı.

2024 yılının son "TYS uygulamasına" en yoğun katılım Özbekistan, Türkiye, Suriye, Azerbaycan ve Kazakistan'dan oldu.

Kurum tarafından geliştirilen TYS'de başarılı olan adaylara verilen Türkçe Yeterlik Belgesinin sağladığı avantajlar, yabancılar için TYS'yi cazip kılmaya devam ediyor.

Avrupa Dil Sınavları Geliştiricileri Birliği Association of Language Testers in Europe - ALTE) Q-mark onayını alarak Türkçenin ilk uluslararası geçerliğe sahip sınava şimdiye kadar Türkçeyi ikinci veya yabancı dil olarak öğrenen binlerce aday katıldı.

2013 yılından itibaren yılda üç defa kağıt tabanlı olarak uygulanan TYS'de adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri ölçülüyor; sınavda başarılı olan adaylara puanlarına göre B2 ve C1 düzeylerinde "Türkçe Yeterlik Belgesi" veriliyor.

Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olan adaylar, Türkiye'deki üniversitelerde Türkçe hazırlık bölümüne gitmeden eğitimlerine başlayabiliyor. Belge, iş başvurularında ve kariyer planlamalarında belge sahiplerine büyük bir avantaj sağlıyor.

Sınavın sonuçları ekim ayı içerisinde "sinav.yee.org.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür, Güncel, Eğitim, Dünya, Son Dakika

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