Turkcell'in Genel Müdürü GSMA Yönetim Kurulu'na Seçildi - Son Dakika
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Turkcell'in Genel Müdürü GSMA Yönetim Kurulu'na Seçildi

Turkcell\'in Genel Müdürü GSMA Yönetim Kurulu\'na Seçildi

Dr. Ali Taha Koç, GSMA'nın yönetim kuruluna seçilerek Türkiye'yi temsil edeceğini açıkladı.

23.10.2024 12:59
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Küresel mobil operatör standartlarını geliştirmek amacıyla 1995'te kurulan Dünya GSM Birliği GSMA'nın yönetim kuruluna Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç seçildi. Mobil iletişim sektörünün gelişimine ve dijital dünyaya katkı sunmaya devam edeceğini belirten Koç, "Böylesine önemli ve stratejik bir kuruluşun yönetim kuruluna girdiğim için gurur duyuyorum. Turkcell olarak geride kalan 30 yılda stratejik öneme sahip bir teknoloji markasına evrildik. İlklere ve çok sayıda inovasyona imza attık. GSMA bünyesindeki çalışmalarımızı, sadece Turkcell markasını değil Türkiye'yi de temsil ettiğimiz bilinciyle sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

İş hayatı ve toplumsal değişim için yenilikleri keşfetmek ve geliştirmek amacıyla mobil ekosistemi birleştiren GSMA'nın yönetim kurulunda yer alacak olan Koç'un dünyada endüstriye yön veren 26 üyeden biri olacağı belirtildi.

'VİZYONUMUZU VE TECRÜBEMİZİ, GLOBAL ÖLÇEKTE PAYLAŞACAĞIZ'

GSMA'nın, mobil iletişim endüstrisinin paydaşı binden fazla şirketi bir araya getiren ve sektöre global ölçekte yön veren bir kuruluş olduğunu hatırlatan Koç, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak, geride kalan 30 yılda bir telekom operatörü olmanın çok ötesine geçtik. Ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna lokomotiflik eden, çok geniş bir yelpazedeki ürün ve hizmetleriyle hayatın her alanına dokunan stratejik öneme sahip bir teknoloji markasına evrildik. İlklere ve çok kritik inovasyonlara imza attık. Turkcell'in sahip olduğu engin tecrübe ve nitelikli insan gücüyle, sürekli gelişen vizyonuyla, mobil iletişim sektörünün gelişimine, geleceğine ve dijital dünyaya çok anlamlı katkılar sunacağımıza yürekten inanıyorum. GSMA bünyesindeki çalışmalarımızı, sadece Turkcell markasını değil Türkiye'yi de temsil ettiğimiz bilinciyle sürdüreceğiz. Sektöre yön veren böylesine önemli bir kuruluşun yönetiminde yer almak büyük bir mutluluk ve gurur. Beni bu anlamlı göreve layık gören tüm GSMA yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Turkcell'in Genel Müdürü GSMA Yönetim Kurulu'na Seçildi - Son Dakika

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