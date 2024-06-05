Türkeli'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Türkeli'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Türkeli\'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, Güzelkent Köyü Muhtarlığı Çok Amaçlı Salonu'nda açıldı. Sergide, HEM kurslarına katılan kursiyerlerin ürünleri sergilendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, serginin açılışında yaptığı konuşmada, usta öğreticilere kursiyerlere verdikleri destek için teşekkür etti ve sergilenen ürünlerin kalitesinden etkilendiğini belirtti.

05.06.2024 12:21
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Sinop'un Türkeli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Güzelkent Köyü Muhtarlığı Çok Amaçlı Salonu'nda açılan sergide, HEM kurslarına katılan kursiyerlerce yapılan ürünler sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, serginin açılışında yaptığı konuşmada, ürünlerin ortaya çıkarılması sürecinde kursiyerlere her türlü desteği sunan usta öğreticilere teşekkür etti.

Ortaya çıkarılan ürünlerin kendisini çok etkilendiğini vurgulayan Anar, "Kursiyerlerimizin el emeği, göz nuru ürünlerini bu sergide görme fırsatı bulduk. Öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize bu güzel sergi için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkeli'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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