Türkeli\'de Hıdırellez Şenlikleri ve Güreşler

Sinop'un Türkeli ilçesinde Hıdırellez şenlikleri kapsamında karakucak güreşleri gerçekleştirildi.
Türkeli ilçesine bağlı Yusuflu köyünde düzenlenen etkinlikte sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.
Müsabakalar sonunda dereceye giren güreşçilere ödülleri, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin tarafından verildi.
Şenlik, katılımcılara yöresel yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.
