Sinop'un Türkeli ilçesinde motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
M.Y'nin kullandığı plakasız motosiklet, ilçe merkezi Gemiyanı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile motosiklette bulunan İ.Ö. sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Türkeli'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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