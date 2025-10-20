Türkeli'de Muhtarlar Günü Töreni

Sinop'un Türkeli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Çelenk sunumunun ardından Gökçealan Köyü Muhtarı Adnan Erdoğan, günün anlam ve önemine hitaben konuşma yaptı.
Program sonunda Türkeli Muhtarlar Derneği tarafından muhtarlara saat hediye edildi.
Törene siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile kurum amirleri katıldı.
