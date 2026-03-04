Türkeli\'de Münazara Etkinliği

Sinop'un Türkeli ilçesinde "Geleceğin Liderleri Yetişiyor" projesi kapsamında ortaokul öğrencileri arasında münazara etkinliği gerçekleştirildi.

Valilik tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Ferdi olarak çalışmak mı iyidir, grup olarak çalışmak mı iyidir?" konusunu tartıştı.

Münazarada öğrenciler eleştirel düşünme, ifade yeteneği ve takım çalışması becerilerini sergiledi.

Münazarayı izleyen Kaymakam Cezmi Kandemir, öğrencileri tebrik ederek, gençlerin kendilerini ifade edebilme yeteneklerinin ve öz güvenlerinin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.