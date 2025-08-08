Türkeli\'de Otomobil Kazası: 8 Yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Düz köyünde Yaşar K. idaresindeki 57 BY 772 plakalı otomobil, Ada D. yönetimindeki 57 AAG 226 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobillerde bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
