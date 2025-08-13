Türkeli\'de PVC Atölyesinde Yangın

Sinop' un Türkeli ilçesinde PVC doğrama atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Güzelyurt Mahallesi Metinbostancıoğlu Caddesi üzerinde bulunan PVC doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında atölyede hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.
