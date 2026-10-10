Türkeli'de yaklaşık 3 bin palamut avlayan balıkçılar fiyatın 50 liraya indiğini söyledi - Son Dakika
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Türkeli'de yaklaşık 3 bin palamut avlayan balıkçılar fiyatın 50 liraya indiğini söyledi

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Sinop Türkeli'de küçük teknelerle Karadeniz'e açılan balıkçılar Mehmet Tekin ve Engin Özçelik, yaklaşık 3 bin palamut avlayarak limana döndü. Özçelik, palamut bolluğunun vatandaşa fayda sağladığını, fiyatın 75-100 liradan 50 liraya kadar gerilediğini söyledi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde küçük tekneleriyle Karadeniz'e açılan balıkçılar Mehmet Tekin ve Engin Özçelik, yaklaşık 3 bin palamut avlayarak limana döndü.

Türkeli Limanı'ndan gece saatlerinde denize açılan balıkçılar, Yalı Mahallesi açıklarında bıraktıkları ağlara takılan palamutları teknelerine aldı.

Yaklaşık 3 bin palamut avlayan balıkçılar, limana döndü.

Balıkçılardan Engin Özçelik, AA muhabirine, Karadeniz'de palamut bolluğunun vatandaşlara da fayda sağladığını söyledi.

Vatandaşların 20-30 balık alıp derin dondurucularına koyduğunu anlatan Özçelik, "Kışın balığın az olduğu dönemlerde tüketiyorlar. Amacımız, bütün sofraları balıkla buluşturmak. Balık bereketi böyle devam ederse fiyatlar daha da düşebilir." dedi.

Özçelik, daha önce tanesi 75 ila 100 liradan satılan palamudun fiyatının 50 liraya kadar gerilediğini kaydetti.

Mehmet Tekin de Karadeniz'de güzel bir av gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sezonun böyle devam etmesini umut ediyoruz. Balık bol. Tüm balıkçı arkadaşlarımıza bereketli bir sezon diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
KaradenizEkonomiTürkeliGüncelSinopYaşamSon Dakika

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