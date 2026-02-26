Türkgözü-Posof-Damal Yolu Kapandı

Ardahan'daki Türkgözü-Posof- Damal kara yolu, kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı.
Kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisinde görüş mesafesini düşürdü.
Bu nedenle yolun Ilgar mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı.
Karla mücadele çalışmalarına başlanması için tipinin dinmesi bekleniyor.
