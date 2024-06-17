Türkiye, 567 mavi bayraklı plajı ile en temiz denizlere sahip 3. ülke - Son Dakika
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Türkiye, 567 mavi bayraklı plajı ile en temiz denizlere sahip 3. ülke

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin 567 mavi bayraklı plajı ile İspanya ve Yunanistan'ın ardından en temiz denizlere sahip 3. ülke konumunda olduğunu bildirdi. Mavi bayrağın dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden olduğuna işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin mavi bayrak sayısını her geçen yıl arttırdığı belirtildi. Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat ile mavi bayrak aldığını ve hedeflerinin dünya birinciliği olduğunu ifade etti. Plajlara ait bilgilere Bakanlığın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

17.06.2024 16:49
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin 567 mavi bayraklı plajı ile İspanya ve Yunanistan'ın ardından en temiz denizlere sahip 3'üncü ülke konumunda olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, denizlerin temizliğinin önemli bir göstergesi olan mavi bayraklı plajların sayısının her geçen yıl arttığı vurgulandı.

Mavi bayrağın dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden olduğuna işaret edilen açıklamada, "Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden mavi bayrakta bu yıl da yerini kimselere kaptırmayan Türkiye, 567 plaj ile İspanya ve Yunanistan'ın ardından en temiz denizlere sahip 3'üncü ülke konumunda." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Mehmet Özhaseki, Mavi Bayrak Programı'nın, gönüllülük esasına dayanan uluslararası bir çevre ödülü programı olduğuna, programın dünyada 50 ülkede uygulandığına işaret etti.

Bakan Özhaseki, mavi bayrakla ilgili ödüllerin her yıl mayıs ayında açıklandığını anımsatarak, 2002'de 140 olan mavi bayrak ödüllü plaj sayısının bu yıl da arttığını, Türkiye'de daha fazla plajda mavi bayrağın dalgalanacağını aktardı.

Özhaseki, "567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat mavi bayrak aldı. Hedefimiz bayrak sayısında dünya birinciliği." açıklamasında bulundu.

Plajlara ait bilgilere Bakanlığın internet sitesinden ulaşılabiliyor

Mavi bayrak için temel oluşturan yüzme alanlarına dair profil belgeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanıyor.

Türkiye'de bulunan 1400 plaja yönelik bilgiler, "plaj.csb.gov.tr" adresinde yayımlanıyor. Burada, yüzme alanlarına ait koordinat, derinlik gibi fiziksel özelliklerini gösteren bilgilerin yanı sıra meteorolojik özellikler, dalga risk durumları gibi alınacak önlemler de yer alıyor.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Yunanistan, İspanya, Türkiye, Marina, Dünya, Çevre, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, 567 mavi bayraklı plajı ile en temiz denizlere sahip 3. ülke - Son Dakika

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