Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Yayımlandı - Son Dakika
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Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Yayımlandı

Yeni kanunla Türkiye Adalet Akademisi'nin kuruluşu ve eğitim faaliyetleri düzenlendi.

27.02.2025 01:36
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(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Adalet Akademisinin kuruluş ve görevleriyle ilgili usul ve esasları düzenleyen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun, Türkiye Adalet Akademisinin kuruluşu, organları, görevleri ve personeli ile Akademi tarafından yapılan eğitim ve öğretim faaliyetlerini kapsıyor.

Kanuna göre, Türkiye Adalet Akademisi hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerini planlamak ve uygulamakla görevli olacak. Ayrıca, avukatlar, noterler ve hukuk alanında çalışan diğer meslek gruplarına yönelik eğitim programları düzenleyebilecek. Akademi, hukuk ve adalet alanında bilimsel çalışmalar yaparak uluslararası gelişmeleri takip edecek ve projeler geliştirecek.

Akademi, Başkanlık ve Eğitim Kurulu olmak üzere iki ana yapıdan oluşacak. Eğitim Kurulu, Adalet Bakanı veya görevlendirdiği bakan yardımcısının başkanlığında toplanacak. Yargıtay, Danıştay ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) gibi yargı organlarının temsilcileri de kurulda yer alacak. Bunun yanı sıra, Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak ve hakim-savcıların uzmanlaşmasını sağlamak amacıyla lisansüstü eğitim programları düzenlenecek.

Akademi, hakim ve savcılar için uzmanlık ve sertifika programları açabilecek. Ayrıca, yabancı yargı mensuplarına yönelik eğitim programları düzenlenebilecek. Akademi, genel bütçeden tahsis edilecek ödeneklerin yanı sıra bağış ve vasiyetlerden de gelir elde edebilecek. Akademi hizmetleri, hakim ve savcı eğitimleri hariç olmak üzere ücretli olacak. Denetimi ise Adalet Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilecek. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, Akademi bünyesindeki mevcut personel ve yöneticiler, yeni yapıya uygun şekilde atanmış sayılacak.

Kaynak: ANKA

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