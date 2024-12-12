Türkiye-Afrika İlişkileri Semineri Yapıldı - Son Dakika
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Türkiye-Afrika İlişkileri Semineri Yapıldı

Başkentte düzenlenen seminarde Türkiye-Afrika ilişkileri değerlendirildi, katkılar tartışıldı.

12.12.2024 05:45
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Başkentte, "Türkiye- Afrika İlişkileri" konulu seminer organize edildi.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkileri ve Afrika'daki rolünün değerlendirildiği seminerde, SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş konuştu.

Afrika Kültür Evi'ndeki seminere, Afrika alanında çalışan araştırmacılar ve öğrenciler katılım sağladı.

Programın ardından AA muhabirine açıklama yapan Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam, 2016 yılından bu yana Afrika ile ilgili etkinlikler düzenlediklerini ve Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerine katkı sağlayacak projeler yaptıklarını dile getirdi.

Sağlam, "Seminerlerimize hem Afrika kıtasından konuklar hem de Türkiye'den Afrika'yı merak eden misafirler katılıyorlar. Katılımcılar, etkinliklerimizde Afrika'nın kültürel zenginliklerini, dillerini, doğru kanaldan öğrenme fırsatı buluyorlar." dedi.

54 ülkenin bulunduğu Afrika kıtasında 2 binin üzerinde dilin konuşulduğunu, kıtanın zengin bir kültürel çeşitliliğe sahip olduğunu belirten Sağlam, "Afrika'nın bu kültürel çeşitliliğini ve dünyaya katkılarını anlatmak ve Afrika'yı gerçekte olduğu gibi tanıtmak istiyoruz. Bu seminerlerin Afrika ile ilişkilerimize olumlu katkı sağladığına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

SETA Dış Politika Araştırmacısı Demirtaş da programın amacının Türkiye-Afrika 4. Ortaklık Zirvesi'ne doğru giderken Türkiye-Afrika ilişkilerinin nereye evrildiğini anlayabilmek ve anlatabilmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ve Afrika'nın neye ihtiyacı olduğu üzerinden bir işbirliği modeli geliştirmesi konusunu ortaya koymayı hedeflediklerini ifade eden Demirtaş, 2026'da Türkiye-Afrika 4. Ortaklık Zirvesi'nin düzenleneceği dönemde enerji, kalkınma ve güvenlik konusunda, insani konularda işbirliklerinin nasıl ilerlemesi gerektiğini ele aldıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Afrika İlişkileri Semineri Yapıldı - Son Dakika

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