Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
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Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde İş Birliği Vurgusu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde uluslararası iş birliği ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, yerel yönetimlerin küresel sorunlara çözüm üretme kapasitesine dikkat çekti.

09.04.2025 15:15  Güncelleme: 16:10
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(MUĞLA) - Türkiye– Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'ne katılan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, uluslararası iş birliği ve dayanışma vurgusu yaptı. Aras, "Küresel sorunlara yerelden çözüm üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Başkan Aras, Türkiye Belediyeler Birliği ve Alman Belediyeler Birliği iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'ne katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası ağlarda aktif olarak yer aldıklarını ve küresel sorunlara yerelden çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Başkan Aras, şöyle konuştu:

"Son dönemde yaşanan otoriter eğilimlere karşı direnç geliştirebilmesi, dayanışma ve iş birliği kapasitesini güçlendirmesiyle mümkündür. Uluslararası kent ağları, kardeş şehir ilişkileri, tematik platformlar ve savunuculuk kampanyaları bu açıdan stratejik araçlardır. Biz de Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak B40, UCLG, ICLEI, Metropolis gibi uluslararası ağlarda aktif biçimde yer alıyor, iyi uygulamaları paylaşıyor ve küresel sorunlara yerelden çözüm üretmeye çalışıyoruz."

Muğla'nın tarihi mirasına ve çok kültürlü yapısına değinen Başkan Aras, şöyle devam etti:

"Demokrasinin doğduğu topraklarda yer alan bir kent olan Muğla, tarihi mirası ve çok kültürlü yapısıyla barışçıl bir yaşam modelinin mümkün olduğunu gösteriyor. Katılımcılığı esas alan karar alma süreçleri, dijitalleşme yoluyla artırılmış şeffaflık, gençlerin ve kadınların aktif katılımını destekleyen projelerle kentimizi daha adil ve kapsayıcı kılmak için çalışıyoruz."

Türkiye demokrasinin özellikle yerel düzeyde zor bir sınavdan geçtiğine değinen Aras, şunları kaydetti:

"Açıkça ifade etmek isterim ki, ülkemizde demokrasinin özellikle yerel düzeyde ciddi sınavlardan geçtiği bir dönemdeyiz. Demokrasi, her gün emek isteyen bir değerdir. Tıpkı bir fidan gibi, her gün sulanmalı, korunmalı ve büyütülmelidir. Cumhuriyet tarihimizde kritik bir dönüm noktasındayız. Bu süreçte, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere, haksız suçlamalarla karşı karşıya kalan ve özgürlüklerinden mahrum bırakılan tüm belediye başkanlarımızın, gençlerin, gazetecilerin, sanatçıların ve aktivistlerin bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

Başkan Aras, Türkiye ve Almanya'nın 100 yılı aşkın süredir devam eden dostane ilişkilerinin, yerel yönetimler düzeyinde daha da derinleşmesi gerektiğinin altı çizerek, Muğla'nın güçlü turizm altyapısı, sürdürülebilir tarım potansiyeli ve yenilenebilir enerji yatırımları ile dikkati çeken bir şehir olduğunu belirtti.

Aras sözlerini, şöyle sonlandırdı:

"Türkiye ve Almanya 100 yılı aşkın süredir güçlü tarihsel bağlamda ve karşılıklı güvene dayalı çok boyutlu ilişki ağına sahiptir. Bu dostluk artık yerel yönetim düzeyinde daha derinlemesine ve stratejik ilişkileri önemsemektedir. Kentlerimiz küresel ölçekte karşı karşıya kaldığımız iklim krizi, göç, sosyal entegrasyon ve dijital dönüşüm gibi konularda birlikte düşünme, üretme ve çözüm geliştirme kapasitesine sahiptir. Bu çerçevede Türkiye'nin güneybatısında yer alan Muğla sahip olduğu doğal zenginlikleri, güçlü turizm altyapısı, sürdürülebilir tarım potansiyeli ve yenilenebilir enerji yatımları ile dikkat çeken bir ildir. Aynı zamanda ilimiz çok sayıda Alman vatandaşın yaşamayı ve ziyaret etmeyi tercih ettiği kültürler arası etkileşimin doğal biçimde geliştirildiği bir bölgedir. Türkiye ve Almanya arasında 100 yılı aşkın süredir devam eden dostane ilişkiler çerçevesinde Muğla gibi güçlü uluslararası kimliğe sahip turizm, tarım ve yenilenebilir enerji alanlarında öne çıkan bir ilin Alman Şehirleri ile yapacağı ortaklık büyük önem taşımaktadır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde İş Birliği Vurgusu - Son Dakika

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