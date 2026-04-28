Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Almanya ticaret hacmi 10 yılda 250 milyar Euro'ya ulaşabilir

28.04.2026 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEİK ve BCG'nin hazırladığı rapor, iki ülke arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki 10 yılda 250 milyar Euro'ya çıkabileceğini öngörüyor. İstanbul'daki toplantıda ekonomik iş birliği ve AB ilişkileri ele alındı.

Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği, İstanbul'da düzenlenen Alman-Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda değerlendirildi. DEİK ve BCG tarafından hazırlanan raporda, ticaret hacminin 5 yılda 125 milyar Euro'ya, 10 yılda ise 250 milyar Euro'ya ulaşabileceği belirtildi. Toplantıya Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, DEİK Başkanı Nail Olpak ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Raporda tekstil, dijitalleşme, yapay zeka ve iklim teknolojileri gibi 10 büyüme alanı öne çıkarken, Türkiye'nin coğrafi konumu ve üretim altyapısının Avrupa için avantaj sağladığı vurgulandı. Ayrıca Hazar bölgesi ve Afrika'da ortak yatırım fırsatları bulunduğu ifade edildi. Wulff, karşılıklı güvenin önemine dikkat çekerken, Yalçındağ Türkiye'nin AB üyeliğinin ekonomik ilişkileri güçlendireceğini söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İstanbul, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 18:03:32. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.