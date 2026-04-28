Türkiye-Almanya ticaret hacmi 10 yılda 250 milyar Euro'ya ulaşabilir

Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği, İstanbul'da düzenlenen Alman-Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda değerlendirildi. DEİK ve BCG tarafından hazırlanan raporda, ticaret hacminin 5 yılda 125 milyar Euro'ya, 10 yılda ise 250 milyar Euro'ya ulaşabileceği belirtildi. Toplantıya Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, DEİK Başkanı Nail Olpak ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Raporda tekstil, dijitalleşme, yapay zeka ve iklim teknolojileri gibi 10 büyüme alanı öne çıkarken, Türkiye'nin coğrafi konumu ve üretim altyapısının Avrupa için avantaj sağladığı vurgulandı. Ayrıca Hazar bölgesi ve Afrika'da ortak yatırım fırsatları bulunduğu ifade edildi. Wulff, karşılıklı güvenin önemine dikkat çekerken, Yalçındağ Türkiye'nin AB üyeliğinin ekonomik ilişkileri güçlendireceğini söyledi.