Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu Kuruldu - Son Dakika
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Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu Kuruldu

Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu Kuruldu

Arabulucular ve arabuluculuk merkezlerinin daha nitelikli ve hizmet vermesini amaçlayan Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu (TURAMEP) Ankara'da düzenlenen açılış töreniyle kuruldu. TURAMEP Başkanı Nihat Şimşek, arabuluculuğun Türkiye'de büyük bir ivmeyle büyüdüğünü ve birçok sorunun çözüm noktası haline geldiğini belirtti. Şimşek, geçen yıl arabuluculuk aracılığıyla yapılan uyuşmazlık süreçlerinin yüzde 65'inin anlaşmayla sonuçlandığını ve bu sayede en az 2 milyon kişinin dostluk yerine hasım olmayı seçmediğini ifade etti. Ayrıca, TURAMEP'in kuruluşuyla birlikte Türk ve Azeri arabulucular arasında karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirileceği ve Türk dünyasında hukuk ve arabuluculuk alanında büyük bir imkan olduğu vurgulandı.

04.06.2024 14:59
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Arabulucular ve arabuluculuk merkezlerinin daha nitelikli ve hizmet vermesini amacıyla çatı kuruluş olarak hizmet verecek Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu (TURAMEP) kuruldu.

Ankara'da bir plazada düzenlenen açılış töreninde konuşan TURAMEP Başkanı Nihat Şimşek, arabuluculuk müessesesinin uygulanmaya başladığı 2013'ten bugüne kadar Türkiye'de çok büyük bir ivmeyle büyüdüğünü ve sorunlu birçok konunun çözüm noktası haline geldiğini söyledi.

Arabuluculuk siciline kayıtlı 45 bin arabulucunun bulunduğunu belirten Şimşek, arabuluculuk aracılığıyla geçen yıl 1,5 milyon civarındaki uyuşmazlık sürecinin yüzde 65'inin anlaşmayla sonuçlandığını bildirdi.

Şimşek, "Her uyuşmazlıkta en az iki taraf olduğunu varsayarsak bu anlaşmalar sayesinde en az 2 milyon kişi hasım olmak yerine dostluğu seçmiştir. Bu da toplumumuzdaki sosyal barışın ve toplumsal uzlaşımın yerleşmesine büyük katkı sağlamıştır." dedi.

Uygulamanın topluma büyük katkısı olduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

"Toplumsal barış ve uzlaşı, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için olmazsa olmazdır. Bu nedenle her bir arabulucumuzun yaptığı her nitelikli anlaşma devletimizin bekası, milletimizin huzurunun güvencesi olacaktır. Toplumda karşılık bulan birçok değerli şahsiyetin bugün arabuluculuk yaptığına tanık oluyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz. Hali hazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi önceki dönem başkanlarımız, önceki dönem bakanlarımız, Yargıtay Emekli Daire Başkanı ve üyelerimiz, önceki dönem milletvekillerimiz arabuluculuk yapmaktadırlar. Bu durum mesleğimizin itibarını artırmakta olup kendilerinin bu yoldaki çalışmaları da bizler için ayrıca bir güvence olmaktadır."

Şimşek, bugün itibarıyla 45 bin kişilik sayısıyla kitlesel güç haline gelen arabulucuların sahaya inmesi ve sivil inisiyatif olarak sorunlarını, beklentilerini demokratik yollarla ortaya koymalarının zamanı geldiğini ve platformun bu amaçla kurulduğunu söyledi.

Türk ve Azeri arabulucular karşılıklı ziyaretlerde bulunacak

Azerbaycan Cumhuriyeti Arabuluculuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Adilov da Azerbaycan'da 340 arabulucunun, 36 da arabuluculuk merkezinin bulunduğunu belirtti.

Türkiye'ye göre sayılarının az olduğunu aktaran Adilov, bu sayının her geçen ay arttığını vurgulayarak, "Bizim, Türkiye'deki arabuluculuk merkezlerinden farkımız Azerbaycan'da vatandaşlar arabuluculuk merkezlerinde bir başvuru yapabilir ve tüm merkezler Azerbaycan Arabuluculuk Birliğinin üyesidir ve merkezler bize üye olmadan faaliyete başlayamazlar." dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'dan 100'er arabulucunun karşılıklı ziyaretlerde bulunacağını aktaran Adilov, bu kapsamda Türk dünyası coğrafyasında hem hukuk alanında hem de arabuluculuk alanında büyük bir imkanın bulunduğu değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar da TURAMEP'in kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Arabuluculuk sürecine 2013'te başladıklarına dikkati çeken Öztatar, bu süreçte yaklaşık 5 milyon 900 bine yakın uyuşmazlığın arabuluculuk sürecine geldiğini söyledi.

Yıllık 1,5 milyon arabuluculuk uygulamasının yapılmaya başlandığını aktaran Öztatar, geçen yıl itibarıyla 709 bin uyuşmazlığın ihtiyari arabuluculukla çözüldüğünü anlattı.

Programa, eski TBMM başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Yargıtay 1. Başkanvekili Adem Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Ayşe Türkmenoğlu, milletvekilleri, avukatlar, arabulucular ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu Kuruldu - Son Dakika

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