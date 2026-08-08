Türkiye, ASEAN'ın Diyalog Ortağı Oldu - Son Dakika
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Türkiye, ASEAN'ın Diyalog Ortağı Oldu

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Dışişleri Bakanlığı, ASEAN'ın 59. yıl dönümünü kutladı ve Diyalog Ortağı olarak memnuniyet belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) 59. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "ASEAN'ın en yeni Diyalog Ortağı olarak bölgede barış, istikrar ve refah için birlikte çalışmayı sürdürmekten memnuniyet duyacağız." ifadesi kullanıldı.

Türkiye, Filipinler'in başkenti Manila'da 18-23 Temmuz'da düzenlenen 59. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında alınan kararla ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, ASEAN'ın Diyalog Ortağı Oldu - Son Dakika

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