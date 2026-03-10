Türkiye, Avrupa'da Uçuş Trafiğinde 6. Sırada - Son Dakika
Türkiye, Avrupa'da Uçuş Trafiğinde 6. Sırada

10.03.2026 12:59
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa'da 2.442 günlük uçuşla 6. sırada olduğunu duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin günlük ortalama 2 bin 442 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını açıkladı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 5 Mart 2026 tarihli 'Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 23 Şubat-1 Mart dönemini kapsayan raporda; Türkiye'nin günlük ortalama 2 bin 442 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını vurgulayarak, Türkiye'nin Hollanda, İsviçre, Polonya ve Norveç gibi ülkeleri geride bıraktığını bildirdi.

'GÜNLÜK 1303 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ'

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın da günlük ortalama 1303 uçuş ile bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu vurgulayarak, "İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Madrid Barajas havalimanlarını geride bıraktı" dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde 26 Ocak-1 Şubat 2025 tarihleri arasında günlük ortalama 672 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde de 12'nci sırada yer aldığını ifade etti.

Kaynak: DHA

