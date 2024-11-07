Türkiye, Avrupa'da Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu Sayısında Önde - Son Dakika
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Türkiye, Avrupa'da Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu Sayısında Önde

YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'nin son 10 yılda yükseköğretimde lisans ve doktora mezunu artışında önde olduğunu bildirdi.

07.11.2024 14:46
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında son 10 yılda lisans mezunu sayısındaki artışta yüzde 118 ile ikinci, doktora mezun sayısındaki artış oranında ise birinci sırada olduğunu bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca Havelsan Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen "Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi"ne katıldı.

Özvar, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin yükseköğretimde yapay zeka alanında ulaştığı kapasitenin ve gelecek projeksiyonlarının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Stanford Üniversitesince yayımlanan Yapay Zeka İndeksi Raporu 2024 yılı değerlendirmesine göre Türkiye, bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği ve bilgi teknolojisi alanlarındaki lisans mezunu sayıları bakımından İngiltere ve Almanya'nın ardından Avrupa'da üçüncü sırada yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri arasında son 10 yılda lisans mezunu sayısındaki artışta yüzde 118 ile ikinci sırada olduğunu, bu alanlardaki yüksek lisans mezun sayısı bakımından 6, doktorada ise 5. sırada yer aldığını bildiren Özvar, "Son 10 yılda doktora mezun sayısındaki artış oranı bakımından ise Türkiye açık ara Avrupa'da 1. sırada yer almaktadır." açıklamasını yaptı.

Yükseköğretimde yapay zeka alanında ulaştıkları kapasite ve gelecek projeksiyonlarının son derece memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Özvar, bu kapasiteyi hem niceliksel ve niteliksel olarak geliştirmeyi hem de ülkenin ekonomik ve stratejik gelişmesine katkı sağlayacak şekilde kullanmayı istediklerini kaydetti.

Mühendislik bölümlerinde "Savunma Sanayi 102 ve 402" dersleri verilecek

Özvar, savunma sanayisinde farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliklerine büyük önem verdiklerinin altını çizerek, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

Protokol kapsamında yürütülen KALFA Programı ve Savunma Sanayii Akademi ile uygulanan dersler hakkında da bilgi veren Özvar, şu açıklamalarda bulundu:

"Savunma Sanayii Akademi tarafından hazırlanan ve içeriği Yükseköğretim Kurulu Eğitim Komisyonunca uygun görülen Savunma Sanayi 101 ve Savunma Sanayi 401 dersleri üniversitelerimizin mühendislik bölümlerinde seçimlik ders olarak verilmeye başlanmıştı. Bunlara Savunma Sanayi 102 ve 402 derslerinin de eklendiğini duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu derslerin çeşitlenmesini ve yüksek lisansa da teşmil edilmesini istiyoruz. Bu şekilde savunma sanayimizin sahip olduğu bilgi ve tecrübenin güçlü bir şekilde üniversitelerimizle paylaşılması mümkün olacaktır."

"Kurumların yapay zeka konusunu öncelikli gündemleri olarak görmeleri gerekiyor"

YÖK Başkanı Erol Özvar, iki kurum arasındaki işbirliğinin son halkası olarak Yapay Zeka Akademik Tez Programı'nı (ATP) başlattıklarını hatırlatarak, ATP ile savunma sanayisi alanında yapay zekanın, lisans seviyesinde bitirme projesi, lisans üstü seviyede ise tez çalışması olarak ele alınacağını belirtti.

Kurul olarak özellikle son bir yıl içinde yapay zeka alanında yoğun mesai harcadıklarını aktaran Özvar, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde, yapay zeka teknolojisinin etkilerinin çok daha kuvvetlenerek devam edeceği açık şekilde görülmektedir. Bu nedenle, kamu ya da özel sektör fark etmeksizin ülkemizin bütün kurumlarının yapay zeka konusunu öncelikli gündem maddelerinden biri olarak görmeleri gerektiğine inanıyorum. Yükseköğretim Kurulu olarak bu konuya özel bir önem veriyoruz. Yapay zeka alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmek, bilimsel ve teknolojik araştırma kapasitesini artırmak başta olmak üzere üniversitelerimizin çok önemli bir rol üstlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz."

Kaynak: AA

Erol Özvar, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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