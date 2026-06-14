Türkiye Avustralya Maçını Hastanede İzledi

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maç, Etlik Şehir Hastanesi'nde kurulan dev ekrandan izlendi.
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Konferans Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları katıldı.
"Sağlık ailesi olarak ay-yıldızımız için buluşuyoruz" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki Avustralya karşılaşması, maçın başlama düdüğüyle birlikte dev ekrandan izlendi.
Karşılaşmayı takip eden sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları zaman zaman heyecan dolu anlar yaşadı.
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