Türkiye-Avusturya Ortak İşbirliği Mekanizması'nda güvenlik, göç ve terör ele alındı - Son Dakika
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Türkiye-Avusturya Ortak İşbirliği Mekanizması'nda güvenlik, göç ve terör ele alındı

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Türkiye-Avusturya Ortak İşbirliği Mekanizması\'nda güvenlik, göç ve terör ele alındı
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Ankara'da düzenlenen Türkiye-Avusturya Ortak İşbirliği Mekanizması 4. Toplantısı'nda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Avusturya Federal İçişleri Bakanı Gerhard Karner bir araya geldi. İkili, güvenlik ve göçün yanı sıra terör ve organize suç örgütleriyle mücadeleyi değerlendirdi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Avusturya Federal İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Avusturya Ortak İşbirliği Mekanizması 4. Toplantısı'nda bir araya geldi. Görüşmede güvenlik ve göç yönetimi alanındaki iş birliğinin yanı sıra terör örgütleri, sınır aşan organize suç yapıları ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele ele alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çiftçi ve Karner başkanlığındaki heyetler arasında gerçekleştirilen toplantıda, iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi ve önümüzdeki dönemde atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi.

Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin son yıllardaki üst düzey temasların da etkisiyle olumlu bir seyir izlediğini belirten Çiftçi, "İkili ilişkilerimiz her iki tarafın değerli katkılarıyla ve son yıllardaki üst temasların da etkisiyle olumlu bir mecrada ilerlemeye devam etmektedir" dedi.

Güvenlik ve göç yönetimi başta olmak üzere geniş bir alanda iş birliğinin artırılmasının her iki ülke açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Çiftçi, "Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğinin kurumsal zeminini oluşturan 'Ortak İşbirliği Mekanizması'nın, son derece faydalı olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTLER VE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE ELE ALINDI

Terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, "Türkiye, PKK/KCK, FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadeleyle bölgesel güvenlik ve istikrara büyük bir katkı sunmaktadır" dedi.

Organize suç örgütlerinin yapısına dikkati çeken Çiftçi, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, siber suçlar, suç gelirlerinin aklanması ve silah kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerin küresel ölçekte yürütüldüğünü belirtti. Çiftçi, "Bu yapıların finansal kaynakları, lojistik ağları ve yönetici kadroları farklı ülkelere yayılmış durumdadır" dedi.

Son dönemde "yeni nesil suç örgütleri" olarak nitelendirilen yapıların sosyal medya ve dijital iletişim imkanlarını kullanarak faaliyet alanlarını genişletmeye ve eleman devşirmeye çalıştığını belirten Çiftçi, "Türkiye'de İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil suç örgütleriyle amansız bir mücadele yürütmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren birçok konuyu değerlendirme imkanı bulduklarını belirterek, Türkiye ile Avusturya arasındaki iş birliği ve dostluğun artarak sürdürülmesini temenni etti.

Kaynak: ANKA
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