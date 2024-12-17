Türkiye-Azerbaycan Arasındaki Transit Geçiş Belgesi Kotası 100 Bine Yükseltildi - Son Dakika
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Türkiye-Azerbaycan Arasındaki Transit Geçiş Belgesi Kotası 100 Bine Yükseltildi

Türkiye-Azerbaycan Arasındaki Transit Geçiş Belgesi Kotası 100 Bine Yükseltildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki transit geçiş belgesi kotasının 100 bine çıkarıldığını açıkladı. Kara yolu taşımacılığında verimliliği artırmayı hedefleyen bu adımın yanı sıra, elektronik geçiş belgesi kullanımına da geçildiği duyuruldu.

17.12.2024 14:41  Güncelleme: 14:42
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki transit geçiş belgesi kotasının 100 bine yükseltildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini belirterek, Türkiye'den Azerbaycan'a yapılan ihracatın yüzde 81'inin kara yolu ile gerçekleştirildiğini, taşımacılığın ve ticaretin geliştirilmesi adına ortak çalışmaların süreceğini ifade etti. Toplantıda önemli kararların alındığını kaydeden Uraloğlu, "Kara yolu taşımacılığında kullanılan geçiş belgelerinde son yıllarda önemli artış sağladık. Transit geçiş belgesi kotası 35 binden 100 bine yükseltildi. Toplam geçiş belgesi sayısı da 180 bin 500'e ulaştı. Bu adımla kara yolu taşımacılığında verimliliği artırarak ticaretin hızlanmasına olanak tanımayı hedefliyoruz" dedi.

'ELEKTRONİK GEÇİŞ BELGESİ KULLANIMI BAŞLADI'

Türkiye ve Azerbaycan arasında dijital entegrasyonun sağlandığını ifade eden Uraloğlu, "Ülkelerimiz arasında elektronik geçiş belgesi kullanımı da başladı. Böylece, Özbekistan'dan sonra Azerbaycan ile de elektronik geçiş belgesi kullanımına başlanmış oldu" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, elektronik geçiş belgesi kotasının transit taşımalar için 15 bin, ikili taşımacılık için ise 500 adet olarak belirlendiğini açıkladı. Uraloğlu, "Entegrasyon çalışmaları ilerledikçe, fiziki belgeler için belirlenen kotaların elektronik belgeye dönüştürülmesi kararı alındı" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Azerbaycan Arasındaki Transit Geçiş Belgesi Kotası 100 Bine Yükseltildi - Son Dakika

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